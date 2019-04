Forfotă în cimitire: Rudele şi apropiaţii răposaţilor fac ordine în preajma mormintelor

foto: publika.md

Înainte de Paştele Blajinilor, este forfotă în cimitire. Rudele şi apropiaţii răposaţilor fac ordine în preajma mormintelor. Administraţia celui ma mare cimitir din Chişinău spune că deşeurile sunt transportate zilnic.



Înarmaţi cu greble, perii şi găleţi, membrii familiei Iermurache au venit la cimitirul Sfântul Lazăr din Capitală pentru a face curăţenie.



"Astăzi aven zi liberă şi am hotărât să venim la cimitir să facem curăţenie la părinţii noştri, socrii mei, părinţii soţului, să fie regulă ca să venim să-i pomenim să facă şi ei Paştele frumos, curat", a spus locuitoarea Capitalei, Liuba Iermurache.



Unii se plâng pe faptul că florile sădite pe morminte sunt furate.



"Am venit astăzi că timpul este timpul normal, dar cu sărbătoarele astea să mai dăm cu un pic de vopsea şi e tot. Sperăm că nu s-a fura de pe morminte că multe flori le punem şi peste două trei zile dispar, aşa e la noi situaţia că omul nu se teme de nimic."



"Cu vopsea am dat, am mai curăţit mormintele, am mai tăiat crengi. Era mai bine aici, dar se mai fură şi de aici, am fost şi am pus nişte flori şi florile le fură, tot fură."



Comercianţii de flori spun că au parte de vânzări bune în această perioadă.



"Marfa care eu o am se vinde tot la sădit. Cele mai întrebate sunt vâzdoagele şi tigăncuşele, iată astea galbene, 10 este mai micuţă floricica este cu o floare, 20 deja merge frumoasă cu două cu trei flori. Sunt cumpărători, ieri şi azi destul de bine."



Şi florile artificiale sunt foarte solicitate.



"Aşteptăm mai muţi să vină. Ele se cumpără, lumea le iubeşte. Avem cu 10 lei şi din coroniţe cu 10 lei, cu 20 cu 25, cum anul trecut a fost aşa şi anul acesta."



În acest an, Paştele Blajinilor este în 5 şi 6 mai.