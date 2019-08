Ford avertizează că a crescut riscul unui Brexit fără acord

scrie agerpres.ro. Producătorul auto american are două fabrici în Marea Britanie unde se produc motoare, care sunt exportate în Germania, Turcia, SUA şi în alte regiuni. Livrările ar putea fi afectate în cazul în care Regatul Unit părăseşte UE fără un acord."Este un drum plin de piedici. Probabilitatea unui Brexit fără acord a crescut în ultimele luni ... esenţial va fi ceea ce se va întâmpla la final în porturi şi la frontiere, şi, extrem de important, cum va evolua lira sterlină", a declarat preşedintele Ford Automotive, Joseph Hinrichs, la postul de radio BBC.Ford a anunţat în mai că va închide anul viitor fabrica Bridgend din Marea Britanie, din cauza scăderii cererii, fiind ameninţate 1.700 de locuri de muncă.Anunţul Ford a reprezentat o nouă lovitură pentru industria auto din Marea Britanie, confruntată cu o scădere aproape la jumătate a investiţiilor, în principal din cauza incertitudinilor legate de Brexit. Printre companiile care au anunţat că îşi reduc sau îşi opresc producţia în Marea Britanie se află Jaguar Land Rover, Nissan, Airbus, Sony, Dyson,Toyota şi Honda. O serie de investiţii sunt amânate, inclusiv decizia grupului francez PSA de a păstra uzina din Ellesmere Port.În aprilie, Ford anunţa că îşi va reconsidera investiţiile în Marea Britanie dacă ţara nu va ajunge la un acord care să garanteze o ieşire lină din Uniunea Europeană.Preşedintele Ford Europa, Steven Armstrong, a avertizat asupra potenţialelor efecte dezastruoase ale unui Brexit fără acord, prin care Regatul Unit părăseşte blocul comunitar fără o înţelegere privind viitoarele relaţii comerciale. Aceasta ar putea însemna tarife vamale şi verificări la graniţe, care ar putea întrerupe semnificativ afacerile, în special în sectorul auto.Într-un astfel de scenariu, Ford "va trebui să reflecteze cu seriozitate asupra viitorului pe termen lung al investiţiilor sale în Marea Britanie", a declarat Armstrong."Am fost foarte consecvenţi în a avertiza încă de la referendum că un 'hard' Brexit, un Brexit fără acord, ar fi un dezastru pentru industria auto britanică, inclusiv pentru Ford. Deci, orice acord în care relaţii comerciale vor însemna tarife vamale şi verificări la graniţe vor afecta semnificativ afacerea noastră şi ne-ar putea costa anual miliarde de dolari", a afirmat şeful Ford Europa.Acesta a adăugat că producătorul auto cheltuie deja zeci de milioane de dolari pregătindu-se pentru posibilele efecte ale unui Brexit fără acord, care ar putea opri activitatea porturilor şi ar încetini livrările de componente şi maşini între Europa şi Regatul Unit.Data iniţială a Brexitului era 29 martie, dar aceasta a fost amânată de două ori, la solicitarea fostului premier Theresa May, care voia să evite un Brexit fără acord. Însă Theresa May nu a reuşit să obţină votul parlamentului britanic pentru acordul de ieşire încheiat în noiembrie 2018 cu Bruxellesul, după 17 luni de negociere.Boris Johnson i-a succedat în funcţie pe 24 iulie. El vrea să renegocieze acordul de retragere, ceea ce UE exclude. Dacă eşuează în tentativa sa de renegociere, Johnson a promis să scoată ţara din UE şi fără acord.Temerile privind un "no deal" au făcut ca lira să se deprecieze semnificativ în această săptămână. Marţi, moneda britanică a ajuns la cel mai scăzut nivel faţă de euro şi dolar din 2017.