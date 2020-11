Ford se vrea lider de piaţă pe segmentul vehiculelor comerciale electrice

Constructorul auto american Ford Motor Co intenţionează să controleze o cotă semnificativă pe piaţa autovehiculelor comerciale electrice graţie unor produse precum noul E-Transit cargo van, în ideea de a ajunge la acelaşi nivel cu cel pe care îl deţine pe piaţa autovehiculelor comerciale propulsate cu motoare tradiţionale, transmite Reuters.Ford a dezvăluit joi noua utilitară E-Transit şi cu această ocazie directorul general Jim Farley a subliniat că Ford mizează pe faptul că autovehiculele comerciale electrice pot genera profituri lucrative în pofida faptului că există un număr din ce în ce mai mare de competitori, scrie agerpres.ro Ford domină deja piaţa autovehiculelor comerciale tradiţionale din SUA şi Europa cu o cotă de piaţă de 40% respectiv 15%."Merităm aceiaşi cotă de piaţă pe segmentul vehiculelor electrice cu cea pe care o avem pe segmentul vehiculelor cu combustie internă şi credem că suntem bine poziţionaţi să ajungem acolo" a declarat directorul diviziei de vehicule comerciale din America de Nord, Ted Cannis.Potrivit directorul general Jim Farley, Ford se aşteaptă ca cererea globală pentru autovehiculelor comerciale electrice să crească până la 1,1 milioane vehicule în 2030 şi chiar dacă start-upuri precum Rivian şi Arrival au încheiat contracte pentru a furniza utilitare electrice pentru Amazon şi UPS, niciuna dintre ele nu poate egala opţiunile de produse şi servicii oferite de Ford.Noua utilitară E-Transit este disponibilă în opt configuraţii, are o autonomie de 126 de mile (aproximativ 200 de kilometri) şi are un preţ de pornire de aproape 45.000 de dolari,cu aproximativ 10.000 de dolari mai mult decât versiunea echipată cu un motor tradiţional.Alţi constructori care intenţionează să lanseze autovehicule comerciale electrice sunt giganţii Daimler AG şi General Motors Co precum şi startup-urile Xos Trucks şi Bollinger Motors.Oficialii Ford nu au dezvăluit care sunt volumele de vânzări pe care Ford le are în vedere pentru E-Transit, însă Bill Rinna, director la firma de consultanţă LMC Automotive estimează că Ford ar urma să construiască 20.000-25.000 de unităţi pe an în America de Nord.Două din cele vehicule electrice pe care Ford le-a anunţat, în cadrul unui plan de investiţii în valoare de 11,5 miliarde dolari destinat electrificării gamei de vehicule până în 2022, sunt destinate clienţilor din zona comercială: utilitara E-Transit şi noul pick up electric F-150.Ford Europa este responsabilă de producerea, vânzarea şi deservirea vehiculelor marca Ford pe 50 de pieţe individuale, având aproximativ 46.000 de angajaţi în unităţile proprii şi în asocierile în participaţie consolidate şi aproximativ 61.000 de angajaţi, dacă sunt incluse şi societăţile neconsolidate. Pe lângă Ford Motor Credit Company, operaţiunile Ford Europa includ Divizia de servicii pentru clienţi Ford şi 19 unităţi de producţie (12 unităţi proprii şi şapte asocieri în participaţie neconsolidate).