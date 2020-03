Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, pregătite să ajute la rezolvarea dificultăţilor provocate de Coronavirus

Într-o declaraţie comună, cele două instituţii au precizat că se concentrează în special asupra ţărilor sărace, unde sunt cele mai slabe sisteme de sănătate, şi au cerut statelor membre să întărească supravegherea stării de sănătate şi sistemele de reacţie pentru a ţine sub control extinderea epidemiei."Cooperarea internaţională este esenţială pentru a face faţă impactului virusului Covid-19 asupra economiei şi al sănătăţii", se arată în comunicatul Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale.FMI a precizat că dispune de o gamă largă de facilităţi şi instrumente pentru a ajuta ţările să răspundă impactului economic al epidemiei. De asemenea, instituţia financiară a explicat că poate majora actualele programe de creditare pentru rezolvarea necesităţilor urgente. De exemplu, în 2014, FMI a acordat fonduri suplimentare mai multor state - Guineea, Liberia şi Sierra Leone - pentru a lupta împotriva epidemiei de ebola.Fondul Monetar poate atenua povara datoriei în scopul de a ajuta cele mai sărace ţări să-şi rezolve dificultăţile provocate de dezastre şi poate ajuta statele să-şi extindă capacitatea pentru a face faţă epidemiei.Săptămâna trecută, purtătorul de cuvânt al FMI, Gerry Rice, a apreciat că extinderea rapidă a epidemiei de coronavirus va avea cu siguranţă impact asupra creşterii economiei mondiale, iar Fondul Monetar Internaţional îşi va revizui probabil în scădere previziunile.Şi directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, avertiza recent că extinderea rapidă a epidemiei cu noul coronavirus va reduce probabil creşterea economică a Chinei în acest an la 5,6%, în scădere cu 0,4 puncte procentuale faţă de prognoza din ianuarie, şi va şterge 0,1 puncte procentuale din avansul economiei mondiale."Vom revizui probabil în scădere estimările privind economia mondială", a declarat Gerry Rice, adăugând că nu are cifre noi pe lângă cele anunţate de Kristalina Georgieva, dar mai multe detalii vor apărea in raportul "World Economic Outlook", ce va fi publicat de FMI în aprilie. A