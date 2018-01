Fondul Monetar Internaţional şi-a îmbunătăţit estimările privind creşterea economiei mondiale graţie reformei fiscale din SUA

Într-un update la raportul său bi-anual "World Economic Outlook", FMI estimează că economia mondială va înregistra o creştere de 3,9% în acest an şi anul viitor, cu 0,2 puncte procentuale mai mult decât estima în toamna anului trecut. De asemenea, Fondul a apreciat că anul trecut activitatea economică în Europa şi Asia a fost suprinzător mai bună decât preconiza, astfel că FMI şi-a revizuit în sus estimările pentru zona euro, în special pentru Germania, Italia şi Olanda, "reflectând avansul puternic al cererii interne şi cererea externă mai mare", scrie Agerpres.ro De asemenea, FMI şi-a menţinut estimările privind creşterea înregistrată de ţările în curs de dezvoltare şi economiile emergente atât pentru acest an cât şi anul viitor, la 4,9% respectiv 5%. Economia chineză ar urma să înregistreze o creştere de 6,6% în acest an şi de 6,4% în 2019, în ambele cazuri fiind vorba de un avans cu 0,1 puncte procentuale mai mult decât preconiza în toamnă.O inflaţie ridicată ar putea determina Rezerva Federală americană să majoreze mai rapid dobânda de referinţă, ceea ce ar duce la înăsprirea condiţiilor financiare la nivel global. Pe lângă supraîncălzirea pieţelor financiare, FMI a mai menţionat protecţionismul, tensiunile geopolitice şi catastrofele climatice.În ceea ce priveşte România, în raportul "World Economic Outlook", publicat pe 10 octombrie 2017, Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi-a îmbunătăţit şi prognoza privind ritmul de creştere înregistrat de economia românească în 2018, până la 4,4%, faţă de avansul de 3,4% preconizat în aprilie