Fondatorului companiei de distribuţie Amazon, Jeff Bezos, câştigă la fiecare patru secunde, câte 15 mii de dolari, echivalentul salariului minim pe economie pe un an în Statele Unite. La 50 de secunde, cel mai bogat om din lume are venituri de 182 de mii de dolari, contravaloarea unui autoturism Tesla model S. Iar în 110 secunde, el primeşte echivalentul salariului liderului de la Casa Albă pe un an, adică 400 de mii de dolari.

Potrivit revistei americane Forbes, Jeff Bezos este cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la 177 miliarde de dolari. El este urmat de Elon Musk, fondatorul a numeroase companii de înaltă tehnologie, precum Tesla Motors, SpaceX, Hyperloop sau Neurolink şi de francezul Bernard Arnault, acționarul majoritar al LVMH, grupul de lux care deţine printre altele mărcile Louis Vuitton şi Christian Dior.