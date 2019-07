Foile de odihnă sunt o mană cerească pentru saloanele de frumuseţe. Numărul programărilor în perioada estivală a crescut cu 80 la sută

Foile de odihnă sunt o mană cerească pentru saloanele de frumuseţe şi asta pentru că vacanțele pe litoral sunt momentele în care femeile vor să strălucească mai mult ca oricând.

Pentru asta, apelează la saloanele de frumuseţe, iar numărul programărilor în perioada estivală a crescut cu 80 la sută.

Cele mai populare proceduri sunt epilarea, manichiură, pedichiură şi laminarea genelor şi sprâncenelor, asta pentru că, pe parcursul vacanţei, femeile vor să uite de machiaj şi lamă.

"Clienta noastră urmează să plece la mare, de aceea se pregăteşte intens."



Până a ajunge la un specialist de epilare, femeile care pleacă la mare trebuie să ştie că programările se fac cu cel puţin trei săptămâni înainte. Asta pentru că numărul clientelor a crescut cu 80 la sută, iar în luna august, clientele vor prinde un loc liber doar în cazul în care o altă programare va fi anulată.



"Acum este programul foarte încărcat şi este perioada în care femeile apelează la aceste proceduri, este bine să se programeze îndată ce şi-au cumpărat pachetele turistice."



La un alt salon de frumuseţe se lucrează din greu la laminarea genelor şi sprâncenelor.



"Femeile nu mai trebuie să piardă timp în faţa oglinzii pentru a se machia şi este rezistenta vopseaua."



Nu în ultimul rând, clientele trec la manichiură şi pedichiură. Administratorii afirmă că femeile care pleacă la mare obişnuiesc să apeleze la pachete complete, care includ proceduri de îngrijire a manichiurei, pedichiurei, laminarea genelor, sprâncenelor şi proceduri spa. Totul datorită economiilor pe care le câştigă.



"În jurul la 600 de lei economiseşte la pachet full, dar şi două ore economiseşte de la proceduri, dacă nu se deplasează în altă parte pentru o altă procedură, ci totul la noi datorită"



Şi plimbările pe la specialiştii din frumuseţe nu se încheie aici. Proaspăt întoarse de pe litoral, femeile bat deja la uşile cosmetologilor pentru a-şi trata tenul după o perioadă lungă de expunere la soare.



"Nu aş putea spune că creşte nr. programărilor la cosmetolog înainte de mare, ci după. Fiindcă pielea are nevoie de o hidratare mult mai multă. Uscarea tenului, câteva coşuri mici după plajă, dacă nu şi-au spălat bine crema de protecţie solară. În general predomină uscăciunea după expunerea la soare."



Administratorii saloanelor de frumuseţe susţin că cele care le calcă pragul sunt femeile de la 18 la 45 de ani. Femeile care nu apeleză însă la astfel de servicii, spun că au motivele lor să nu o facă.



"Mă rușinez de saloane şi plus eu sunt din generaţia mai veche, care nu prea am stat prin saloane."



"Cel mai bine să faci totul singură. Nu am încredere în nici un specialist, laşi bani mulţi, dar rezultate 0."



Potrivit administratorilor saloanelor, perioada aglomerată durează aproxmativ până la mijlocul lunii septembrie.