Focul veşnic de la Complexul Memorial "Eternitate” din Capitală a fost reaprins vineri seara, la doar câteva ore după ce Ministerul Apărării a decis sistarea alimentării cu gaze naturale a flăcării.

La scurt timp după stingerea focului, mai mulţi oameni, inclusiv membri ai PSRM, au venit cu lumânări la Complexul Memorial "Eternitate”, pentru a-și exprima dezacordul cu decizia Ministerului.



"După cum vedeţi, fiind presaţi de oameni, autorităţile laşe au decis să conecteze gazul la Focul Veşnic."



Premierul Natalia Gavriliţa a declarat, vineri,la postul public de televiziune că flacăra de la Memorial ar fi fost stinsă din... greşeală.



"A fost o greşeală tehnică. Înţeleg că s-a rezolvat deja. Vom asigura că Focul veşnic arde.

- Nu s-a stopat pentru că presiunea este mică, pentru că facem economii de gaze?

- Din câte ştiu eu, asta nu e legat cu acest subiect. "



Ministerul Apărării precizează că Focul Veşnic a fost stins vineri, în jurul orei 15.00, din cauza unei probleme la sistemul de injecţie.



"În ultimul timp, s-a sesizat dese autostingeri ale focului veşnic. Am cerut ajutor de la reprezentanţii Chişinău Gaz."

Înainte de a stinge focul, Garda de Onoare a preluat flacăra, în cadrul unei ceremonii militare, şi a transportat-o la Muzeul Gloriei Militare din Brigada de Infanterie motorizată „Ștefan cel Mare”. La nici şase ore, problema de la Memorial a fost remediată.



"Noi am gândit că problema va ţine de ceva timp. Trei, patru, o săptămână. Nu pot să apreciez. Din acest considerent şi am făcut transferul oficial al flacărei cu onoruri militare."



Unii locuitori ai Capitalei cred că focul veşnic a fost stins din motive politice.



"Eu consider că e o problemă nu atât tehnică, cât politică. Politică se are în vedere, au fost cei care au ridicat atâta zarvă."



"Criza gazelor nu poate fi rezolvată prin stingerea Focului Veşnic."



Pentru alimentarea cu gaze naturale a Focului Veşnic de la Complexul Memorial ”Eternitate”, aflat în gestiunea Ministerului Apărării, statul cheltuieşte anual până la 270 de mii de lei. Flacăra este menţinută aprinsă în memoria victimelor celui de-al Doilea Război Mondial.

Despre decizia autorităţilor de a stinge Focul Veşnic de la Complexul Memorial ”Eternitate” a scris şi renumita televiziune Al Jazeera. Jurnaliştii străini au precizat că autorităţile din ţara noastră au recurs la acestă măsură din cauza crizei de gaze naturale.