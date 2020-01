Focar de SCABIE la Mingir, raionul Hînceşti. Ce măsuri întreprind autorităţile

Părinţii elevilor de la gimnaziul din satul Mingir, raionul Hînceşti, se tem să-şi trimită copiii la şcoală pentru că ar putea să se îmbolnăvească de scabie. Oamenii spun că, în ultima perioadă, mai mulţi copii s-au îmbolnăvit de râie, dar administraţia instituţiei nu întreprinde nimic pentru a rezolva problema. Mai mulţi părinţi au expediat o solicitare în adresa postului nostru de televiziune în speranţa că vor fi auziţi de autorităţi şi ameninţă că-şi vor ţine copiii acasă, dacă şcoala nu va fi un loc sigur pentru elevi.Această femeie, care a vrut să-şi păstreze anonimatul, povesteşte că şi-a tratat copiii de râie deja de două ori. În această situaţie, s-ar afla şi alţi părinţi, însă le-ar fi ruşine să vorbească."Este epidemie de râie şi ştie foarte bine directoarea. Sunt copii infectaţi despre care părinţii nu vor să spună. Le este ruşine. Nu vreau să sufere copii mei din cauza la alţii. În clasă mai sunt copii care frecventează şi au infecţie."Şi această femeie susţine că-i este frică să-şi trimită copiii la şcoală."Normal că se adaptează mizeria aceasta la unul curat şi persoanele care au mai mulţi copii în casă e straşnic să vină cu aşa ceva şi nu se întreprinde nimic absolut."Asistenta medicală din şcoală spune că infecţia a pornit de la doi fraţi, care provin dintr-o familie social-vulnerabilă. Cei doi s-au îmbolnăvit prima dată la sfârşitul lunii noiembrie. Atunci, ei ar fi urmat un tratament, însă miercurea trecută, în data de 22 ianuarie, au fost găsiţi din nou bolnavi de scabie. Au fost trimişi la medicul de familie pentru a primi tratament, însă au stat doar patru zile acasă şi au continuat să vină la şcoală pentru că aici găsesc un prânz cald, spune asistenta medicală."Pe 27 ea a avenit la şcoală şi i-am zis: dă-mi certificatul de la medic să văd ce ţi-a zis medicul, mi-a zis că nu a găsit medicul, zic dute la medic şi adă-mi certificatul. Aţi văzut-o şi ieri că s-a ascuns prin toate ungherile şi a încercat şi a venit şi marţi la şcoală. "AMB"- Eu datoria mea mi-am făcut-o, i-am trimis.- Nu putem să vorbim despre o datorie izolată, când vorbim despre o comunitate şcolară."Profesorii spun că din cauza celor doi fraţi infectaţi, s-ar fi îmbolnăvit doar doi copii."Sora medicală intra în fiecare zi în clasă şi verifica. M-am apropiat, am lucrat cu el, ca să nu observe elevii nimic, nicio izolare, nu am discutat nimic cu elevii în clasă."Directoarea şcolii spune că a aflat despre cazurile de scabie abia luni:"Am convocat în şedinţă asistenta medicală. Am convocat în regim de urgenţă şedinţa consiliului profesoral. În ordin am stipulat că după plecarea elevilor de la 14:30 să înceapă igenizarea instituţiei cu produs igenizant. Clanțele uşii, suprafețele meselor, scăunele, birourile profesorilor."Şefa Direcţiei Învăţământ Hînceşti a fost informată despre situaţia de la Mingir, cu puţin timp înainte ca echipa noastră de filmare să vină la ea în birou."Am stabilit că s-a acţionat rapid şi regulamentar. Dar despre alte momente, evident că noi vom acţiona aşa cum prevede regulamentul de activitate."Iar responsabilii de la Centrul de Sănătate Publică din raion au refuzat să ne ofere informaţii în faţa camerei de luat vederi şi ne-au direcționat la serviciul de presă al ANSP. Totuşi, când au văzut că nu sunt filmaţi, ne-au spus că au fost sesizaţi despre aceste cazuri în ziua când echipa noastră de filmare a fost în localitate. Aceştia ne-au asigurat că vor întreprinde o vizită de lucru, după care vor veni cu mai multe detalii.