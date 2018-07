Focar de pestă bovină în Bulgaria. Au fost sacrificate peste 4000 de oi și capre

Primul focar de pestă ovină, boala care afectează șeptelul de capre și oi din UE a fost înregistrat în sudul Bulgariei. Pentru a opri răspândirea bolii, autoritățile de la Sofia au ordonat sacrificarea a peste 4000 de oi și capre, spre nemulțumirea fermierilor, care au ieșit la proteste în capitala Bulgariei. Ei au ars lână de oi și au vărsat lapte în fața Guvernului.



Fermierii sunt nemulțumiți că multe dintre animalele omorâte nici măcar nu erau bolnave, iar compensațiile oferite de stat sunt prea mici. Ei învinuiesc autoritățile europene pentru pierderile suferite.



”Acum regulile sunt impuse de Uniunea Europeană și din această cauză am ajuns la o situație atât de rea. Am spus că o să terminăm rău acum zece ani, știam că așa se va întâmpla și iată că am avut dreptate.”



”Animalele mele sunt viața mea. Le iubesc, sunt copiii mei, mi-aș da viața pentru ele. Nu vreau banii lor murdari.”



Autoritățile bulgare spun că înțeleg nemulțumirile fermierilor, dar măsurile, oricât de neplăcute ar fi, sunt necesare.



”Nu este ușor nici pentru noi și nici pentru acești oameni. Este o situație complicată, mai ales pentru producătorii agricoli, dar trebuie să luptăm cu această ciumă. S-au luat și se vor lua multe analize în zonele de 10 și de 20 de kilometri de la focar”, a declarat Rumen Porojanov, ministrul Agriculturii Bulgariei.



O zonă de carantină a fost creată în jurul a trei sate bulgare. Virusul bolii nu se transmite la om.