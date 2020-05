Focar de coronavirus în Parlament. Încă două persoane au fost diagnosticate cu COVID-19

Iresponsabilitatea conducerii Parlamentului, care a convocat joia trecută ședința plenară, a adus la apariția unui focar de coronavirus în legislativ.

Din cauza inconsecveţei acţiunilor deputaţilor şi a celor din administraţia legislativului, încă două persoane au fost diagnosticate cu COVID-19: şefa cabinetului vicepreședintelui Parlamentului, Alexandru Slusari, şi un asistent al unui alt vicepreşedinte al legislativului, deputatul PSRM, Vlad Batrîncea.

Grav este că asistenta lui Slusari a fost la muncă în această dimineață, iar din spusele angajaților unității de gardă, nu a purtat mască de protecție. La scurt timp, femeia a aflat că are COVID-19 şi a plecat acasă. Informaţia ne-a fost confirmată de secretarul general al Parlamentului, Adrian Albu. Nu este clar de ce a venit şefa cabinetului lui Alexandru Slusari la Parlament, în condiţiile în care angajaţii urmau să stea în izolare şi să-şi facă testele. Potrivit lui Albu, vineri vor fi testați toți cei care au fost în contact cu cele două persoane contaminate.

Întrebat de ce nu au fost izolați la domiciliu până acum angajații Secretariatului Parlamentului, Adrian Albu, ne-a declarat că:



"Toate persoanele care au fost în ziua cu pricină în sala plenară, am fost testați, de aceea spun că 43 de persoane au fost testate. Dacă mergem după logica, care spuneți voi, toată țara trebuie să fi izolată, pentru că deputații merg în teritoriu. Eu nu pot să periclitez activitatea Parlamentului. Ea s-a contaminat nu la Parlament, dar la locul de baștină", a spus Adrian Albu, secretar general al Parlamentului.



O altă întrebare fără răspuns e cum a aflat Adrian Albu că şefa cabinetului lui Slusari s-a infectat în satul de baştină, dar nu la Parlament. Una peste alta, Slusari spune că a aflat astăzi despre rezultat.



"Astăzi, la ora 09:00 dimineața, șefa cabinetului meu a primit testul pozitiv. Nu a avut simptome, ultima dată am văzut-o acum șase zile, vineri dimineață. Am test negativ, făcut ieri, mă simt foarte bine", a declarat Alexandru Slusari, vicepreședinte al Parlamentului.



Un alt vicepreședinte al Parlamentului, Vlad Batrîncea, ne-a confirmat că un asistent din cabinetul său a fost diagnosticat pozitiv şi e internat la Spitalul Clinic Muncipal "Toma Ciorba". Vlad Batrîncea ne-a mai spus că el nu are coronavirus şi că a vorbit cu persoana respectivă miercurea trecută. Bătrîncea va repeta testul lunea viitoare.



Recent, deputații Partidului "Platforma DA", PAS și PRO MOLDOVA au anunţat că au rezultate negative la COVID-19 şi au solicitat convocarea ședinței Parlamentului. La rândul lor, socialiștii au declarat că trebuie să fie respectate recomandările medicilor care le recomandă deputaţilor să se autoizoleze.

Potrivit dispoziției președintelui Parlamentului, Zinaida Greceanîi, toţi deputații trebuie să stea în autoizolare până la obținerea rezultatelor negative a testului la COVID-19. Asta după ce joia trecută democratul Eugeniu Nichiforciuc a fost testat pozitiv la COVID-19. Ulterior noul coronavirus a fost confirmat și la deputatul PSRM Vladimir Mizdrenco.