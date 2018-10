FOCAR DE ANTRAX ÎN ODESA. Cinci oameni au fost internaţi în spital

O localitate din regiunea Odesa a intrat în carantină. Cinci oameni au ajuns la spital cu antrax. Autorităţile din localitatea Meneailovka situată în apropiere de raionul Ştefan Vodă încearcă să localizeze sursa focarului. Leziunile pe piele ale celor cinci pacienţii, vecini între ei, au apărut după ce au mâncat carne de vită de la o bovină care ar fi fost bolnavă. Poliţia locală controlează toate persoanele şi vehiculele care intră în localitate.

Autorităţile iau în calcul versiunea potrivit căreia boala a izbucnit de la groapa unde sunt aruncate animalele moarte. Ultimul caz de antrax înregistrat în Ucraina a fost în 2012. În Moldova, câteva cazuri de îmbolnăviri au fost confirmate acum trei ani. Boala este foarte periculoasă şi se transmite la om de la bovine, după consumul de lapte sau de carne infectată.

Proprietarii bovinei susţine că a tăiat vaca atunci când au observat că prezintă semne de boală.



- Am văzut că zace la pământ şi am rugat un tânăr care trecea pe drum să o sacrifice. Noi şi copiii suntem bine. Am dat analize şi totul e în regulă.

- Aţi mâncat carne de vită?

- Da.



După cele cinci îmbolnăviri, localnicii din Meneailovka au intrat în alertă.



"Antraxul este o boală periculoasă, nu e ca pesta porcină. Ne facem nevoiţi acum să sacrificăm toate vitele", a spus un bărbat.



O sursă de infecţie ar fi şi gunoiştea din localitate.



"Ploile abundente din ultima perioadă au spălat pietrişul şi au ieşit la suprafaţă leşurile. Posibil asta a provocat infecţiile", a spus Serghei Dementiev, reprezentant al Centrului de Analize din Odesa.