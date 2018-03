Foamete în Venezuela. Milioane de oameni au fugit din țară pentru a scăpa de sărăcie

Foto: digi24.ro

Milioane de oameni din Venezuela au luat calea pribegiei, din cauza sărăciei şi foametei. Cei mai mulţi ajung în Columbia, dar şi în Brazilia, chiar dacă nu înţeleg limba portugheză. Guvernatorul din statul brazilian Roraima a decretat stare de urgenţă pentru a primi fonduri federale.



Militza a ajuns în Brazilia acum două luni, dar nu şi-a găsit încă de lucru. Doarme sub un copac şi face tot ce-i stă în puteri pentru a le trimite bani copiilor, pe care i-a lăsat acasă în grija unei rude.



"E groaznic, e prima dată când plec din Venezuela şi îmi las copiii, e prima dată când plec de lângă ei", a spus Militza, emigrantă din Venezuela.



Montero spune că a slăbit 26 de kilograme în ultimul an. Are doi copii, de 6 luni şi 7 ani. Nu avea ce să le dea de mâncare, aşa că a luat autobuzul şi după 18 ore ajungea în Brazilia.



"Sunt mai liniştită, pentru că, deşi nu am un adăpost, mă simt bine pentru că am ce să le dau de mâncare copiilor", a zis Montero, emigrantă din Venezuela.



Cei mai mulţi venezueleni nu au bani de hotel, aşa că stau în corturi sau sub cerul liber. Potrivit autorităţilor, în spitalele din regiune, 80 la sută dintre pacienţi sunt refugiaţi. Mulţi dintre ei au declarat printre lacrimi că, în ultimul an, au mâncat cel mult o dată pe zi.



În ciuda inflaţiei galopante, a colapsului economic şi a problemelor grave de aprovizionare cu apă, alimente şi medicamente, preşedintele venezuelean a refuzat orice ajutor umanitar. El susţine că în Venezuela nu e criză şi că străinii vor să intre în ţară doar pentru a organiza o lovitură de stat.