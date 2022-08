Foamete ACUTĂ în Africa, după ce războiul din Ucraina a blocat pentru luni întregi exporturile de cereale

Foametea se face tot mai resimțită în Africa din cauza secetei, dar și a faptului că războiul din Ucraina a blocat pentru luni întregi exporturile de cereale. Aproape un milion de oameni din Somalia au fost mutați într-o tabără a Organizației Națiunilor Unite, deoarece acasă nu mai aveau nimic de mâncare. Potrivit Al Jeezera, unii dintre ei au călătorit chiar și 300 de kilometri pentru a ajunge acolo."Când am terminat toate proviziile de alimente, iar animalele au început să moară, am înțeles că nu vom mai avea cu ce să ne hrănim copiii. Am decis să plecăm din cauza foametei."Reprezentanții ONU spun că Africa este afectată de cea mai puternică secetă din ultimele patru decenii. Peste trei milioane de animale au murit de foame și sete."Ne concentrăm atenția pe supraviețuirea oamenilor. Îi asigurăm cu bani ca să-și poată cumpăra mâncare pentru a supraviețui. Vrem să ne asigurăm că nici animalele lor nu vor mai muri. Ne dorim să le asigurăm cu apă în condițiile în care ne confruntăm cu o secetă severă. ", a declarat REIN PAULSEN, reprezentant al ONU.ONU speră ca situația se va ameliora odată cu reînceperea exportului de cereale din Ucraina."Produsele din Ucraina au hrănit 400 de milioane de oameni din întreaga lume doar pe parcursul anului trecut. Am livrat produsele în Somalia, Yemen, Etiopia și Sudan."Potrivit celor mai recente date ale ONU, de la începutul anului, la nivel mondial, numărul persoanelor care au nevoie de asistență umanitară a crescut de la 4 la 7 milioane. Asta se întâmplă în special din cauza secetei severe care afectează numeroase țări.