"Fly me to the Supermoon". 180 de persoane au zburat cu un avion închiriat pentru a admira "Super Luna"

Compania aeriană australiană Quantas a transportat la mare altitudine un grup de 180 de persoane la bordul unui avion Boeing 787 Dreamliner, care a decolat din Sydney în noaptea de miercuri spre joi, pentru ca pasagerii să poată să admire spectacolul oferit de "Super Lună" deasupra Oceanului Pacific, informează DPA, citat de agerpres.ro.

În Australia, "Super Luna" de miercuri seară a fost deosebit de spectaculoasă, întrucât a coincis şi cu o eclipsă de lună totală, formând totodată efectul vizual al unei "Luni sângerii", care a putut fi admirată de pasageri prin hublourile acelei aeronave.

Ultima dată când un astfel de spectacol pe cerul nocturn a putut fi văzut în Australia s-a întâmplat în 2001, iar următorul fenomen de acest tip nu se va mai produce înainte de anul 2033, potrivit specialistei în astronomie Vanessa Moss, care i-a ajutat pe piloţii avionului să urmeze traseul optim de zbor, potrivit mass-media australiene.

Această cursă specială s-a intitulat "Fly me to the Supermoon", iar zborul în sine, care a avut o durată de două ore şi jumătate, a inclus "cocktailuri cosmice" şi "prăjitură SuperLună". Preţul unui bilet la bordul aeronavei a fost de aproximativ 390 de dolari.