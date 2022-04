Flux sporit de mașini la Varnița. Reprezentanţii structurilor separatiste efectuează verificări minuţioase

Locuitorii satului Varniţa sunt îngrijoraţi de atmosfera tensionată din regiune, după ce în stânga Nistrului s-au produs mai multe explozii, iar regimul separatist de la Tiraspol a anunţat nivel roşu de ameninţare teroristă. Potrivit localnicilor, după aceste incidente, aşa-zisul punct de control de la Varniţa ar fi fost traversat de un flux mai mare de maşini decât de obicei.

Echipa noastră de filmare a surprins la Varniţa un rând mare de maşini atât pe sensul spre regiunea transnistreană, cât şi invers. Unii şoferi ne-au spus că, la punctul de control, reprezentanţii structurilor separatiste efectuează verificări minuţioase, ceea ce îngreunează traficul rutier.



"Controlează portbagaj, totul şi 30 de minute poţi să stai.

- Dimineaţă când aţi trecut aţi fost verificat tot mai mult? -

- Era mai operativ dimineaţa, acum nu ştiu ce s-a întâmplat, acum după amiază s-au pornit mai strict. "



"Totul este liniştit, doar că verifică mai mult timp pentru că au înăsprit măsurile de control după explozii."



Totuşi, cei mai mulţi conducători auto care veneau din regiunea transnistreană sau se deplasau în această direcţie ne-au spus că fluxul de maşini nu este mai mare decât de obicei Şi Serviciul Vamal anunţat că la posturile vamale interne nu a fost înregistrat un număr mai mare de automobile.



" Oamenii menţionează că ieşirile lor din regiunea transnistreană nu au legătură cu exploziile de ieri, asta deşi situaţia îi îngrijorează. Aceştia ne-au mai spus că au venit pe teritoriul controlat de autorităţile de la Chişinău pentru diferite nevoi personale."





" - 15 minute eu am stat şi în alte zile tot aşa cozi sunt. - Dar oamenii unde pleacă? - Nicăieri, eu am fost la Varniţa şi înapoi.""



"Totul este bine, e pace, toţi lucrează, totul e în regulă nu vă faceţi griji." "



Între timp, locuitorii din Varniţa, localitate controlată de Chişinău, dar care se află în imediata apropiere de regiunea controlată de regimul separatist, se arată îngrijoraţi ca situaţia ar putea escalada.



"De toate ne este frică, avem băieţi, ne culcăm şi nu ştiu cum ne vom trezi. Toţi suntem în şoc, avem stres, nu avem bucurie de nimic. Băiatul meu a făcut armata în Bender, altul la Chişinău, doi băieţi am şi pe ambii mi-i pot lua într-o oră."



"Un pic ne este frică, trăim cu frica în sân."



"Lumea până acum a trăit în linişte, acum nu ştii la ce să te aştepţi la ziua de mâine. Normal că e frică că dacă ceva se începe va fi nu doar la ei, dar şi la noi va ajunge. Lumea nu va putea fi liniştită".



Şi unii localnicii din regiunea transnistreană ne-au spus că sunt nelinştiţi şi că îşi doresc pace.



"Evident că ne temem, în 1992 am trecut prin război, mai mult nu mai dorim să trecem prin război."



Între timp, la Tiraspol sunt instalate blocuri de beton si se instaleaza asa-numite blocuri de control, dovadă fiind imaginile publicate pe reţele sociale.



Autorităţile de la Chişinău au condamnat orice tentativă care poate pune în pericol pacea în Republica Moldova şi au îndemnat populaţia la calm.