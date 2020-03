Floyd Mayweather vrea 600 de milioane de dolari, ca să se bată cu Conor McGregor

Retras de aproape trei ani din box, Floyd Mayweather, 43 de ani, nu ar spune ”nu” revenirii în ring pentru un meci revanșă cu Conor McGregor. Cu o singură condiție: să primească 600 de milioane de dolari.Neînvins de-a lungul carierei în boxul profesionist, Floyd Mayweather a vorbit în presa britanică despre viitorul său, din perspectiva unei potențiale lupte cu unul dintre cei doi luptători din UFC: Conor McGregor și Khabib Nurmagomedov.„Mi-am anunțat deja intențiile pe rețelele de socializare. Este vorba despre o luptă cu Conor McGregor și o luptă cu Khabib. Suma pe care vreau s-o încasez este de 600 milioane de euro”, a anunțat Floyd Mayweather pentru Mirror.Fostul pugilist american a adăugat: ”Voi merge acolo să-mi încerc norocul, nu am nimic de pierdut. La ora actuală, n-ar avea sens să intru în ring cu un boxer obișnuit”.”Sunt un om de afaceri și consider că o luptă cu McGregor mi-ar aduce mai multe beneficii. Dacă va aduce și bani, va face și mai mult sens. În același timp, voi lupta doar împotriva unui boxer care are o țară întreagă în spate, nu daor un oraș. Prima luptă contra lui McGregor a fost distractivă, a fost o afacere plăcută.”, a conchis Floyd Mayweather.În 2017, Mayweather și McGregor s-au întâlnit pe ringul de box, într-un meci disputa la las Vegas (SUA). Atunci, pugilistul american a câștigat prin knock-out tehnic în runda a 10-a, după ce reușise cele mai multe lovituri până în acel moment, scrie libertatea.ro