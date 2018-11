FLOYD, FACE PASUL SPRE MMA. Mayweather va lupta pe 31 decembrie cu Tenshin

Este oficial! Celebrul pugilist, Floyd Mayweather, face pasul în lumea artelor marţiale. Totuşi, americanul nu va lupta în UFC, ci într-o promoţie anonimă din Japonia, ce a fost fondată acum trei ani. Adversarul lui Mayweather va fi un nipon, iar promo-ul luptei a fost făcut public deja.



Floyd Mayweather a semnat cu promoţia japoneză Rizin (raizin), însă deocamdată nu au fost oferite detalii referitor la suma contractului.

Presa scrie că este vorba de o înţelegere de sute de milioane de dolari. Nu se ştie şi conform căror reguli va lupta Floyd Mayweather cu Nasukawa Tenshin, asta deşi Rizin este o promoţie în care se practică atât MMA cât şi kickboxing. La moment, a fost făcută publică doar data confruntării.

Mayweather şi Tenshin se vor bate pe 31 decembrie în Japonia, iar restul detaliilor vor fi anunţate în săptămânile următoare.



" Această luptă este una specială. Vom oferi publicului ceva ce nu a mai văzut până acum. Nimeni nu l-a văzut pe Mayweather luptând la Tokyo. De-a lungul anilor am văzut mulţi fani japonezi care au venit pentru luptele mele la Las Vegas. Împreună cu echipa mea, am decis să fac ceva diferit şi anume să mergem în Japonia", a spus pugistul Floyd Mayweather.



Floyd Mayweather, fostul campion mondial în toate versiunile la cinci categorii de greutate, este neînvins în ringul de box. El a susţinut 50 de lupte, 27 dintre care le-a câştigat prin knock-out.



Adversarul lui Mayweather, Nasukawa Tenshin, este de asemenea neînvins în kickboxing, dar şi MMA. Japonezul a are în palmares 27 de victorii, dintre care 20 înainte de limită.