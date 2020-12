Florin Cîţu este noul premier desemnat al României. Anunţul a fost făcut marţi seara de preşedintele Klaus Iohannis. Decizia a fost luată după consultările cu partidele parlamentare care au avut loc la Palatul Cotroceni.

"Am decis să-l desemnez în funcţia de prim-ministru pe Florin Cîţu", a spus Iohannis.



Social-democrații au refuzat invitația lui Klaus Iohannis de a participa la discuţii. Liderii PNL, USR PLUS și UDMR, care au semnat, luni, acordul de guvernare, au mers împreună pentru a-l propune pe actualul ministru al Finanțelor, Florin Cîțu.



LUDOVIC ORBAN, preşedintele PNL: "Am luat această decizie de a participa împreună, pentru că din momentul alegerilor, am decis să formăm o coaliţie de centru-dreapta care să ofere României un Guvern într-un timp cât mai scurt."



FLORIN CÎŢU, candidat propus la funcția de premier: "I-am transmis preşedintelui că sunt gata să-mi asum această guvernare, în acest moment dificil pentru România, că vom continua ceea ce am început în acest an şi binenţeles"



Președintele Klaus Iohannis i-a felicitat pe liderii celor trei formațiuni politice pentru viteza negocierilor.



KLAUS IOHANNIS, preşedintele României: "Felicitări pentru formalizarea coaliției, felicitări pentru viteza cu care ați reușit să promovați demersurile în Parlament, recunosc că este prima dată când văd un Parlament constituit și cu conducerea aleasă într-o zi și un pic."



Liderii coaliției își doresc ca miercuri să fie audiați miniștrii noului cabinet, iar votul de învestire să fie dat joi, pe 24 decembrie.