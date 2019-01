Florile au înviat la Chişinău în cadrul unui atelier de creaţie florală

foto: publika.md

Arta compoziţiilor florale poate fi învăţată în cadrul unui atelier special organizat în Capitală de o tânără. La curs s-au înscris doar femei.



Cele 11 participante au venit cu mult entuziasm să înveţe cât mai multe lucruri noi despre flori.



"Am venit în primul rând pentru că îmi place, am îndrăgit florile încă de mică, nu mi-am imaginat că o să particip la un aşa atelier vreodată", a spus o participantă.



"Nu ştiu dacă acest atelier cumva îmi va schimba domeniul meu de activitate, cert este că mi-am dorit să aflu tehnicile de combinare a culorilor, cum ele se menţin, cum se păstrează şi până la urmă să fiu în atmosfera asta a florilor", a declarat o altă participantă.



Unele chiar să gândesc să-şi transforme pasiunea în afacere.



"Florile sunt o pasiunea a mea, aş vrea să le cunosc întreg spectru, de ce nu pe parcurs poate deschid şi o mică afacere în domeniul floristicii", a spus o femeie.



Cea care a organizat cursul este o tânără cu o experienţă vastă în domeniu. Aceasta a studiat în Rusia, Ucraina şi România.



"A fi florist sau a face buchete nu înseamnă a privi câteva filmuleţe pe youtube şi gata ok, este nevoie de o bază informativă, atunci când faci lucrurile corect, respectiv primeşti şi un rezultat bun", a spus Nika Capşa-Beşleaga, designer floral.



Un atelier de acest fel va fi organizat în ajun de 8 martie.