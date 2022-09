Flori și omagii pentru Regina Elisabeta a II-a. Moldovenii au aprins lumânări în faţa Ambasadei Marii Britanii la Chişinău

Conducerea ţării şi zeci de cetăţeni ai Republicii Moldova i-au adus un omagiu Reginei Elisabeta a II-a. Oamenii au venit cu flori şi lumânări în faţa Ambasadei Marii Britanii la Chişinău şi le-au depus în memoria suveranei. Moldovenii spun că Regina a fost un exemplu de demnitate şi dedicaţie care a impresionat o lume întreagă.

Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că Regina Elisabeta a II-a a fost un simbol al bunătăţii şi unităţii: "A fost tot timpul acolo unde era nevoie de temperat spiritele,de ajutat pe cei în dificultate. Acolo unde politicienii nu puteau ajunge la o soluţie,prin înţelepciunea dumneaei, prin stilul de a comunica, putea să-i tempereze şi să-i aducă la masa de discuţii".

Iar preşedintele ţării, Maia Sandu, a transmis un mesaj de condoleanţe din numele tuturor moldovenilor: "Am venit să transmit condoleanţe în numele cetăţenilor Republicii Moldova, să transmitem că împărtăşim tristeţea şi durerea poporului britanic, dar şi a întregii lumi. Pentru noi toţi, Majestatea Sa a fost un exemplu de dedicaţie, de muncă în folosul cetăţenilor, de angajament pentru valorile democraţiei".

Un omagiu reginei i-a adus şi ministrul Culturii, Sergiu Prodan: "Maiestatea Sa, Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a reprezentat, de fapt, o epocă în istoria omenirii. Un exemplu extraordinar de dedicare propriului popor".

Ministrul de Externe Nicu Popescu a scris pe Twitter că poporul britanic şi întreaga lume a pierdut un lider excepţional, un exemplu de demnitate, datorie şi dedicaţie.

Oamenii au depus flori şi lumânări în faţa Ambasadei Marii Britanii:

"A fost o personalitate istorică. Respectiv, pentru ei semnifică simbolul unităţii şi cred că noi, ca popor, am putea da un pic de omagiu acestei personalităţi. Dacă urmărim istoria, Marea Britanie a ajutat mereu ţările româneşti, inclusiv, probabil şi Basarabia".

"Regina Elisabeta a fost un exemplu pentru noi toţi, o mândrie. Noi am crescut împreună cu ea. Am urmărit activitatea familiei regale şi am vrut să spunem că suntem alături de poporul britanic".