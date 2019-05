O mare de flori şi aplauze pentru maestrul Nicolae Glib. Artistul şi-a sărbătorit jubileul de 70 de ani, printr-un concert susţinut în satul lui de baştină. La Pepeni, Sîngerei, au venit să-l felicite fani din toată ţara, dar şi de peste hotare.



Deşi are titlul de artist al poporului, 50 de ani de activitate şi 70 de ani de viaţă, Nicolae Glib i-a sărbătorit pe pragul casei de cultură din satul natal. Scările şi pereţii au fost împodobite în stil tradiţional, iar pe scena improvizată au urcat rând pe rând artişti de renume.

"Am venit cu emoţii şi cu toată dragostea ca să fiu alături de el, să-i împărtășesc bucuria şi emoţiile pe care le trăieşte Nicolae Glib. Am venit cu un buchet de cântece, de dor, de joc, de voie bună, un cadou muzical pentru el personal şi pentru toţi oamenii din acest minunat sat", a spus solistul Orchestrei Naţionale "Lăutarii", Nicolae Cibotaru.



Alături de Nicolae Glib a fost întreaga familie şi mulţi dintre consăteni.



"Vreau să-i doresc multă sănătate şi am emoţii doar de bucurie, doar emoţii frumose pentru acest eveniment", a spus fiul lui Nicolae Glib, Isidor Glib.



"Un titan al muzicii populare a atins o vârstă de o rară frumuseţe. Zic eu că e începutul maturităţii. Fiindcă mai departe cred eu că Nicolae Glib nu şi-a spus ultimul cuvânt în folclorul moldovenesc", a spus consăteanul, Dumitru Bălan.



Unii dintre fani au parcurs sute de kilometri ca să-i aducă un buchet de flori.



"Îl stimez foarte mult, îmi plac cântecele lui, care le cântă cu feciorul lui. Am fost şi anul trecut tot la el la concert."



"Noi am venit astăzi special la concertul lui, îl iubim pe Nicolae Glib, îl stimăm, avem patru ani de când frecventăm concertul lui. Îi dorim multă sănătate, succese în viitor, cu sănătate şi mulţi ani înainte."



Numărul mare de oaspeţi l-a emoţionat pe artist.



"Mă bucur că am atâţia admiratori, atâţia susţinători şi într-adevăr e foarte frumos.Doresc la toţi cântăreţii să aibă parte de succes, de cântece frumoase şi să fie apreciaţi cum am fost apreciat eu. Am înţeles că 50 de ani nu este mult, dar nu-i nici puţin, de muncă. Dar ca să cuprinzi tot folclorul eu cred că nu ajung nici 300 de ani", a spus artistul poporului, Nicolae Glib.



Nicolae Glib a urcat ultimul în scenă. Ca de fiecare dată la concertele sale, publicul a încins hore.