Florence & the Machine și-a lansat piesa nouă în Game of Thrones (VIDEO)

Dacă vocea care cântă cântecul de final al episodului din această seară Game of Thrones vă va părea familiară sau inconfundabilă, da, să știți că este Florence & the Machine, scrie tabu.ro.

Versiunea trupei după melodia originală “Jenny of Oldstones” debutează în timpul creditelor de încheiere ale celui de-al doilea episod din acest sezon, în urma unei interpretări a lui Podrick Payne mai devreme în episod.





Florence a înregistrat melodia după ce a fost abordată personal de către creatorii show-ului, fani ai trupei Florence & the Machine: David Benioff și D.B. Weiss.

“Am fost mereu mari fani ai muzicii Florence & the Machine, iar trailerul din sezonul 2 cu piesa “Seven Devils” a fost probabil cel mai puternic pe care l-am avut vreodată”, au declarat Benioff și Weiss într-o declarație comună.

“Așa că ocazia de a auzi vocea ei în serialul nostru a fost mereu o prioritate. Suntem încă plăcut șocați că a acceptat să cânte “Jenny of Oldstones” și suntem îndrăgostiți de rezultat.

“Când am auzit pentru prima oară cântecul, mi s-a părut un cântec celtic”, spune Florence. “Muzica celtică a fost întotdeauna în sângele meu, așa că am simțit că aș putea să fac ceva special. Magia și povestea din Game of Thrones, ca să nu mai vorbim de costume, mi-au atras mereu atenția. Sunt onorată să fac parte din sezonul final.” Piesa “Jenny of Oldstones” a fost scrisă de Ramin Djawadi, Dan Weiss, David Benioff și George R.R. Martin.

Florence + Machine lansează un turneu nord-american în luna mai.