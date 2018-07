Flashmob în centrul Capitalei. Manifestanţii solicită scuze publice de la Jurnal TV. Care este motivul

Angajaţii Academiei de Poliţie "Ştefan cel Mare" solicită postului de televiziune Jurnal TV să îşi ceară scuze publice pentru insultele aduse domnitorului Ştefan cel Mare în emisiunea "Ora de ras".

Cu pancarte în mâini, aproape 100 de veterani ai războiului de la Nistru şi cavalerii ordinului de onoare "Ştefan cel Mare" au organizat un flashmob paşnic în centrul Capitalei.

După mai multe tentative eşuate de a fi auziţi de cei doi moderatori, aseară ei au înconjurat monumentul domnitorului Ştefan cel Mare, pentru a-i îndemna pe oameni să nu tolereze astfel de abordări.



"Jurnal Tv să vină să îşi ceară scuze nu în faţa mea, dar în faţa poporului şi în faţa Domnitorului. Pentru că au încălcat toate normele, ei nu sunt jurnalişti, nu sunt actori dar sunt măscărici."



"Am venit să facem un flashmob în susţinerea şi protejarea acestui simbol, deoarece el este ponegrit în emisiunea ora de ras de la Jurnal TV. Noi paşnic facem acţiunea aceasta pentru ca să sensilbilizăm toată societatea."



"Ne-am pus într-o formă de cerc ca un zid de apărare a acestui mare Domnitor. Pe aceste lozinci din spatele lor am pus şi perlele lor în ghilimele. Limba nu mi se învârteşte să citesc aşa ceva."



Unii participanţi la acţiune cred că emisiunea "Ora de ras" trebuie închisă.



"Am ieşit în centrul oraşului şi ne vom împrăştia în toată Republica dacă va fi necesitatea până ce această batjocoră nu s-a termina deja. Să termine emisiunea dată a lui Durbală şi Cheianu care îşi bat joc de Ştefan cel Mare."



Manifestanţii au declarat că vor continua protestele până când vor primi scuze publice de la cei doi prezentatori Jurnal TV. Contactat telefonic, jurnalistul Constantin Cheianu nu a răspuns la apel pentru a oferi o reacţie.