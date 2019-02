Flash mob împotriva cancerului: Zilnic trei femei din ţară sunt diagnosticate cu cancer mamar

Cancerul poate fi tratat dacă îl depistăm într-un stadiu incipient. Pentru asta trebuie să mergem la medic cel puţin o dată pe an. Acesta fost mesajul pe care au încercat să-l transmită un grup de mame şi copii lor printr-un flash-mob, organizat în contextul Zilei Mondiale împotriva cancerului mamar."Susţinerea este foarte importantă, o persoană bolnavă se simte singură, dar noi am decis împreună ca să le ridicăm în aşa fel măcar moralul."Am avut şi eu o experienţă cu copilul meu de acest gen şi sper să fie bine. Capul sus, mămicile trebuie să fie responsabile şi doar atunci totul va fi bine.""Când am aflat, am zis că trebuie să lupt. Am copii mici acasă pentru care trebuie să trăiesc. Am familie pentru care vreau să trăiesc frumos şi am zis să merg, să lupt", a spus victima cancerului, Ana Ursu."Este un eveniment de susţinere a mamelor şi a tuturor persoanelor care suferă de cancer, pentru că doar atunci când sunt susţinuţi ei se tratează mult mai repede. Sunt mândru că la noi în sector sunt aşa manifestaţii ca cea de astăzi", a spus candidatul PDM în circumscripţia nr.28 Chişinău, Nicolae Balaur.Potrivit datelor Ministerului Sănătăţii, zilnic trei femei din ţară sunt diagnosticate cu cancer mamar. Cel mai frecvent sunt afectate cele cu vârsta de peste 50 de ani.