Fiul turiştilor din Israel, morţi în explozia din sectorul Râşcani: ÎNCETAŢI atacurile asupra serviciilor de urgenţă (VIDEO)

Ilie Galperin, fiul turiştilor din Israel, morţi în urma exploziei din blocul din sectorul Râşcani, face apel către internauţi să înceteze atacurile asupra serviciilor de urgenţă care au intervenit în urma deflagraţiei.

"Am decis să ofer acest interviu, având în vedere că am citit foarte multe comentarii negative pe reţelele de socializare în adresa serviciilor de urgenţă, în adresa poliţiei, etc. Am fost la locul deflagraţiei înaintea salvatorilor. Am intrat în apartamentul părinţilor prin balconul vecinilor. Am ajutat să deblocăm o uşă a vecinilor. Am deschis uşa comună, au intrat salvatorii. Am intrat împreună cu ei în apartament, împreună cu ei l-am găsit pe tatăl meu rănit fatal.

În faţa mea un salvator a fost o traumă gravă după ce a fost lovit o placă de beton. Ei au muncit riscându-şi viaţa. Au muncit fără asigurări. Oamenii şi-au riscat viaţa, băieţi tineri şi-au riscat propria viaţă pentru a salva oamenii morţi. Sunt recunoscător tânărului salvator care a ajuns în spital", a spus Oleg Galperin.

Fiul turiştilor din Israel, morţi în urma exploziei din blocul din sectorul Râşcani a declarat că a avut parte de toată susţinerea autorităţilor locale, serviciilor de urgenţă, psihologilor, poliţiştilor.

Oleg Galperin a mulţumit şi reprezentanţilor Fundaţiei lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" pentru suportul acordat.

PUBLIKA.MD aminteşte că în urma deflagraţiei patru persoane şi-au pierdut viaţa. Femeia de 30 de ani şi copilul său de 4 ani au fost petrecuţi astăzi pe ultimul drum.

Corpurile neînsufleţite ale turiştilor din Israel urmează să fie transportate în ţara de baştină.

De asemenea, au avut de suferit mai multe persoane. Printre acestea este și o tânără, în apartamentul căreia a avut loc deflagrația. Ea a fost scoasă dintre ruine de doi băieţi care se plimbau în parcul din apropierea blocului.

Rănit a fost şi un pompier peste care a căzut o placă de beton. Viaţa acestuia se află în afara oricărui pericol.

Marţi, Procuratura Generală a iniţiat dosar penal pentru încălcarea regulilor de utilizare a buteliilor cu gaz după explozia din blocul de pe bulevardul Moscova.

Cei care vor fi găsiţi vinovaţii riscă o amendă de până la 67.000 de lei sau până la 3 ani de închisoare.

PUBLIKA TV continuă campania de sensibilizare a cetăţenilor despre pericolul buteliilor cu gaz utilizate necorespunzător. Îndemnăm oamenii să anunţe autorităţile despre folosirea ilegală a acestora în blocuri. Cât de departe va merge statistica sumbră depinde doar de noi.