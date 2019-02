Fiul lui David Bowie atacă proiectul unui film biografic despre tatăl său. Vezi motivul

Fiul lui David Bowie, Duncan Jones, atacă proiectul unei biografii cinematografice dedicate tatălui său, afirmând că drepturile muzicale pentru film încă nu au fost obţinute, notează Daily Mail.

Producătorii proiectului cinematografic au anunţat deja că Johnny Flynn va interpreta rolul lui David Bowie, dar fiul regretatei vedete a scris pe platforma de micro-blogging Twitter că nu există nicio înţelegere semnată pentru ca muzica tatălui său să fie folosită pe coloana sonoră a filmului.

"Sunt destul de sigur că nimeni nu şi-a dat acordul pentru drepturi muzicale pentru vreo biografie... Aş fi ştiut", a scris Duncan Jones.

"Nu spun că filmul nu se va face. Chiar n-am de unde să ştiu. Spun doar că, în acest moment, acest film nu are muzica tatălui meu în el şi nici nu pot să îmi închipui că lucrul acesta se va schimba. Dacă vreţi să vedeţi un film fără muzica lui şi aprobarea familiei, asta depinde de public", a notat fiul lui Bowie.

Filmul se pare că se va numi "Stardust" şi va surprinde vizita lui Bowie în Statele Unite în 1971. În film mai joacă Jena Malone, cunoscută pentru rolul din "The Hunger Games", în rolul primei soţii a lui Bowie, Angie, şi Marc Maron, din "Glow".

Regizorul viitoarei producţii ar urma să fie britanicul Gabriel Range, iar filmările ar trebui să înceapă în vară, cu o lansare programată în 2020.

Bowie a mai fost inspiraţia eroului interpretat de Jonathan Rhys Meyers în pelicula "Velvet Goldmine".

David Bowie, pe numele real David Jones, s-a născut în Brixton şi a ajuns cunoscut în 1969, odată cu lansarea albumului "Space Oddity". În anii ´70 şi ´80 a fost privit ca una dintre cele mai inovatoare personalităţi ale scenei internaţionale, fiind celebru cu personajul Ziggy Stardust, ca şi cu albume ca "Heroes", "Low" şi "Diamond Dogs". A jucat în filme ca "The Man Who Fell to Earth", "Hunger" şi "The Last Temptation of Christ".

În culmea celebrităţii, în 1970, a recunoscut că este bisexual, devenind unul dintre simbolurile culturii gay. A fost căsătorit de două ori. Duncan este fiul său din prima căsătorie, cu Angie, partenera de care a divorţat în 1980.

A fost căsătorit cu top-modelul Iman din 1992 până la moartea sa. În 2000 s-a născut fiica lor, Alexandria.

Cântăreţul a încetat din viaţă în ianuarie 2016, la două zile după ce a împlinit 69 de ani.