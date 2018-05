Fiul jurnalistei Marcela Dedin, umilit de dirigintă, amenințat cu BĂTAIA în fața liceului Gheorghe Asachi

Fiul jurnalistei Marcela Dedin a fost amenințat cu bătaia, acesta ar fi fost sunat de pe un număr privat de către elevii clasei a X-a. Potrivit jurnalistei, copilul nu a mers astăzi la școală după incidentul de ieri.

Contactată telefonic în cadrul emisiunii PUBLIKA REPORT, Marcela Dedin a spus că copilul ei se teme să mai meargă la școală din cauza amenințărilor cu bătaia și a rugat-o cu lacrimi în ochi să nu meargă astăzi la școală.

"Regret situația la care s-a ajuns, inclusiv copilul meu este telefonat de pe un număr privat, bănuiesc că este telefonat de către elevii din clasa a X-a, care au comentat pe rețeaua mea de socializare și îl amenință cu răfuiala fizică în fața liceului. Copilul meu a ajuns să se teamă să meargă la școală. M-a rugat astăzi cu lacrimi în ochi să-l las acasă, pentru că a simțit probabil ce va urma. Îmi imaginez ce s-ar fi întâmplat dacă copilul meu ar fi mers astăzi la ore. Ar fi fost probabil scos în mijloc și poate mai lipsea să arunce cu pietre în el. Am înțeles că domnul director a schimbat cazul, dacă ieri spunea că diriginta a demisionat, astăzi spune că nu a mai demisionat. Aș vrea să-l întreb persoanl pe domnul director, care privindu-mă în ochi mi-a mărturist că copiii au fost numiți "curve politice" de către profesoara dată, iar acum îmi spune că acuzațiile mele nu sunt veridice", a spus Marcela Dedin.

Directorul liceului Boris Volosatîi a venit cu nişte delcraţii în cadrul emisiunii PUBLIKA REPORT. Acesta a declarat că regretă de cele întâmplate, iar totodată o învinuieşte pe mama copilului, jurnalista Marcela Dedin că ar fi avut un interes de a mediatiza acet subiect.

"Nu s-a schibat nimic, doar este o precizare am mai spus. Regret mult de cele întâmplate la general şi regret că acest lucru se discută public, este vorba de un copil care va fi marcat de această discuţie publică şi interesul mamei este în primul rând de a nu permite intimidarea publică a copilului, iar societatea nostră fiind foarte diversă trebuie să se asculte doar de recomandările comisiei la care a fost şi mama. I s-a recomandat paşii care sunt pentru ameliorarea relaţiilor în clasă a feciorului ei. Din comisie a făcut parte psihologul, directorii adjuncţi, diriginţii de clasă şi repretentantul APL.



S-a procedat în conformitate cu normele legale de atestare a unor agresiuni verbale sau fizice pentru că era vorba de agresare din partea feciorului doamnei Dedin faţă de alt copil, cetăţean al altui stat, este vorba de încălcarea dreptului la intimitate, multe lucruri sunt omise în discuţii. Şi astăzi cred că interesul este major din partea acestei discuţii, ori astăzi mama spune că el nu poate veni la şcoală că el poate fi agresat, dar noi dacă scoatem acest subiect în discuţie publică atunci ce trebuie să facă, să iasă din ţară?



Noi trebuie să ne gândim la copil apoi în cazul frustările personale ale celor maturi. În cazul profesoarei pot să spun că şi în acea comisie despre care am spus s-a vorbit de toate momentele de comportament şi această ieşire în prim plan a fost o explicaţie. Profesoara a explicat elevilor ce ar însemna această expresie curvă politică, nu poate fi pusă în vina unui învăţător la care nu pot răspunde părinţii, ori în ultima instanţă copii noştri trebuie să nii educăm.

Relaţia acestor copii este una foarte bună în ansamblu cu diriginta, îar acest lucru se poate vedea după analizele testelor făcute în testele psihologice făcute în relaţia familie-şcoală, pedagog-elev. Acest lucru a fost cercetat. Este un caz documentat, este o frustrare că nu a fost făcută dreptate în ghilimele pentru mamă, au fost făcute recomandări. Noi avem copii pe care îi merităm, au fost făcute condiţii favorabile pentru a-i educa, pentru a-i dezvolta.



Copilul are un comportament energic, este o situaţie normală. Acete lucru se poate de remediat în instrituţie. Hărţuire fizică nu a fost, băiatul este cu un cap mai dezvoltat decât ceilalţi copii din clasă. Trebuia de ajutat copilul, dar nu de scos în discuţie publică.



Eu fac încă o încercare cum a făcut şi doamna învăţătoare. Comisia propunea ca elevul să fie mutat din clasă în clasă unul din copii cu care a fost conflictul a fost mutat în altă clasă şi trebuia mutat şi acest copil, doar că doamna învăşătoare a rugat comisia să permită dânsei să ducă până la capăt procesul de remediere a situaţiei. Copilul are loc în şcoală, noi nu putem să-l ducem pe lună sau în altă parte" a spus Boris Volosatîi, directorul liceului Gheorghe Asachi.

Și consultantul principal al Avocatului Poporului, Dumitru Darea a venit cu declarații în cadrul emisiunii PUBLIKA REPORT. Acesta este de părere că în primul rând trebuiau să fie autosezate autoritățile.

"Un caz destul de tragic. Din start pot să notez că Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a pornit procedura de sesizare pe acest caz și urmează să pornească procedura de investigare înepând de azi. Mă îngrijorează îngrijorarea domnului director că a ajuns discutat în așa o masă, dar aș sugera să se gândească la prevederile legale pe care trebuia să le îndeplinească. Este procedura legată care este prestabilită de oridinul ministerului. Nu trebuia să se autosesize poliția, el trebuia să fie anunțat, iar la nivel interior să se porneacă o anchetă. Nu mai este secret pentru autorități, odată cu ratificare convenției pentru drepturile copilului, care prevede 2 puncte, mă refer la art. 19, care spune că copilul trebuie protejat, aici vorbim despre atribuția statului de a asigura protecție. 2. drepturile copilului la recuperare, adică copilul are dreptul să acceadă la procedura recuperatorie, fie medicală sau psihologică. Nu s-a pomenit de asistenta medicală, toate aceste proceduri trebuiau efectuate de către instituția școalară. Primordială este siguranța și respectare copilului la viață și sănătate



Autoritățile sunt obligate să se autosesizeze. Sunt mai multe incidente în care nu este clar unde este cauza. Dacă copilul se teme să meargă la școală însemană că hărțuirea nu este de o zi sau două", a spus consultantul principal al Avocatului Poporului, Dumitru Darea

Marcela Dudnic a mai precizat în cadrul emisiunii că regretă faptul că directorul nu a analizat plângerea pe care a făcut-o la instituție.

"Stimate domnule Boris Volosatîi, regret şi mai mult că eu ca părinte am ajuns în situaţia să mă adresez la Direcţia educaţiei cu o plângere la comportamentul profesorului din instituţia dumneavoastră pe care o conduceţi. Credeţi-mă că eu ca părinte nu mi-e plăcut să se ajungă la această discuţie, încât să discut despre comportamentul şcolar al copilului meu la televizor.



Regret că aţi făcut trimitere la o comisie care a avut loc acum ceva timp în urmă şi că de fapt constat că nu aţi analizat plângerea care am depus-o chiar ieri la instituţia dumneavoastră.



Îmi pare şi mai rău de faptul că v-aţi poziţionat acoperind profesoara şi tăinuind de fapt adevărul pe care îl cunoaşteţi şi dumneavoastră. Vă înţeleg ca bunic, înţeleg că aveţi un nepot în această clasă. Înţeleg că doriţi inclusiv să vă protejaţi nepotul şi cadrul didactic, dar nu înţeleg când admiteţi că drepturile copilului meu să fie încălcate constant.



Şi dacă tot aţi făcut referire la comisia despre care vorbiţi, aş vrea să vă întreb este legal ca un copil de 11 ani să fie pus să scrie explicaţie în urma unui incident care a avut loc. M-aţi făcut să spun şi despre conflictul dintre fiul meu şi copilul unui diplomat român, chiar dacă nu am vrut să spun asta. În urma incidentului profesoara şi din ce înţeleg acum, din declaraţiile dumneavoastră aţi hotărât ambii să vă poziţionaţi de partea diplomatului român şi să luaţi apărarea domniei sale. Înţeleg că v-a fost frică să veniţi într-un conflict cu Diplomaţia Română. Nu am nici o problemă, iubesc fraţii de peste Prut, iubesc România, dar când dumneavoastră tăinuiţi nişte fapte evidente, când un copil martor la incident este scos afară de profesoară şi este obligat să nu spună despre faptul cum s-a întâmplat acel incident, atunci îmi pare rău domnule volosatîi, dar regret şi mai mult poziţia pe care aţi adoptat-o dumneavoastră.



Vreau să zic că plângerea mea de ieri a suvernit după ce dumneavoastră aţi declarat că s-a făcut un raport despre copilul meu care nu a mai fost văzut în instituţia dumneavoastră. Asta de parcă copilul meu ar fi fost ultimul infractor. Unde este protecţia drepturilor copilului?



Şi aş vrea să vă mai întreb de ce nu aţi examinat plângerea depusă ieri de către mine, dar îmi faceţi trimitere la un raport mai vechi?



Eu am sesizat că după comisia ceea, din cauza că am depus încă o plângere, profesoara a început să-mi tachineze, să-mi hărţuiască psihologic copilul în continuare. Venea în faţa altor profesori, îl înjosea, îl ameninţa cu dosar personal, căuta orice chiţibuş ca să-l înjosească.



Vreau să zic că am apelat la numărul de telefon de la centrul La Strada, solicitând ajutor psihologic pentru copilul meu, pentru că a ajuns în situaţia să aibă nevoie de protecţie şi ajutor psihologic.



Am discutat inclusiv cu domana psiholog, care este acum în studiou la dumneavoastră şi intenţionez să apelez la toate căile legale, care le avem la dispoziţie conform codului educaţiei şi conform legilor privind protecţia drepturilor copiilor.



Până la urmă noi maturii vom depăşi aceste situaţii, dar cel mai grav este că este afectat copilul. Îmi pare rău că nu se ţine cont de acest lucru", a mai spus Marcela Dedin, mama elevului ofensat, în cadrul emisiunii PUBLIKA.REPORT.

De asemenea, jurnalista Marcela Dedin se arată uimită de ultimele știri apărute în presă. Aceasta după ce directului liceului "Gheorghe Asachi", Boris Volosatîi a spus că a făcut o anchetă și o comisie internă prin care s-a stabilit că acuzațiile sunt incorecte, de aceea profesoara va rămâne să predea în liceu și nu își va da demisia.

"Nu pot să cred ce aud la TV. Aştept să aud personal declarația domnului director Volosatii Boris, precum că "în urma unei comisii s-a constat că acuzațiile mele sunt incorecte"! Dvs. Personal, stimate domnule director, privindu-mă în ochi, la întrebarea mea dacă sunteti la curent că elevii clasei a V- a B au fost numiti "curve politice" de câtre pedagog, mi-ați răspuns că "Da", sunteti la curent, v-a mărturisit chiar dânsa!

Aş văd din nou ochii dvs. Si sa-mi spuneti că plângerea mea este "incorectă"! As mai vrea sa vă întreb, ştiind că si nepotul dvs. Este în această clasă, cum v-ați simțit ca bunic, aflând de "eticheta" curvă politică atribuită intregii clase, inclusiv si nepotului dvs.!?

Doamne, ce bine că mi-am ascultat copilul si nu l-am lăsat să plece astăzi la scoală, după ce a început să fie telefonat De pe un număr privat şi amenintat cu hărțuirea fizică în fata liceului!

Imi imaginez cum s-ar fi simtit copilul meu astăzi la scoală! Ar mai fi rămas sa luati nişte pietre în mîini si sa aruncati in el, stimați elevi ai clasei a X-a, unii dintre care v-ați permis sa faceți astfel de amenințări pe pagina mea de FB!

Dar aș vrea să vă întreb, dragi elevi, ce fel de dreptate cereți în fața liceului, de vreme ce ni se spune că ba profesoara a demisionat, ba nu a demisionat?!

ȘI de vreme ce nu a fost aplicată nicio sancțiune în privința domniei sale!?

Ca să fiu înțeleasă corect, scopul meu a fost nu să fie sancționată profesoara, scopul meu a fost să apăr drepturile copilului meu, care iată continuă să fie hărțuit psihologic și amenințat, inclusiv la telefon!



Tin sa mai vin cu unele precizări, pentru că am fost acuzată că am recurs la cunoștințe profesionale pentru a mă răzbuna, plângerea mea nu a fost făcută la Publika TV, plângerea mea de mamă a fost făcută mai întâi aici pe FB, pentru că s-a întrecut orice limită a toleranței mele și a abuzului și hărțuirii psihologice a unui copil, după care am depus plîngereac la dl. director, o altă copie a fost depusă la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Municipiului Chișinău!



Deci eu NU m-am adresat la Publika, colegii mei s-au autosesizat și m-au telefonat pentru o reacție! Le multumesc!



Nu cred sa fie bucuros vreun parinte sa fie discutate astfel de subiecte delicate la TV despre propriul copil", a scris jurnalista Marcela Dedin, pe o rețea de socializare.

De asemenea, jurnalista a mai precizat faptul că a fost la liceu pentru a discuta cu doamna profesoară, care i-a întors spatele și a plecat.

"Ieri am fost să discut cu dumneaei! Mi-a întors spatele si a plecat! Eu fiind cu un bebeluş în brațe! Cum s-a simțit când a trecut apoi pe lângă mine prin fata liceului, eu alaptându-mi copilul pe scaun si plângând", a mai scris jurnalista.

Poliția s-a autosesizat în cazul presupusei agresiuni și în cazul amenințărilor la adresa elevului.

Direcția municipală Educație, Tineret și Sport a pornit o anchetă pentru a elucida toate circumstanțele în cazul copilului de la liceul Gheorghe Asachi din Capitală, care ar fi fost agresat de profesoară.

În timp ce jurnalista Marcela Dedin spune că băiatul ei a fost zgîrîiat, insultat și umilit de față cu alți colegi, profesoara neagă acuzațiile și spune că niciodată nu l-a insultat și nu s-a atins de băiat.

PUBLIKA.MD amintește că fiul jurnalistei Marcela Dedin a fost agresat de diriginta de clasă. Potrivit acesteia, profesoara l-a insultat şi chiar a recurs la agresiune fizică.

Mai mult, acest lucru s-a întâmplat de faţă cu colegii băiatului.

Profesoara susține că nu l-a insultat și nu l-a agresat pe fiul jurnalistei Marcela Dedin și respinge toate acuzațiile. Directorul instituției, Boris Volosatîi spune că a făcut o anchetă și o comisie internă prin care s-a stabilit că acuzațiile sunt incorecte, de aceea profesoara va rămâne să predea în liceu și nu își va da demisia.