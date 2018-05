Fiul jurnalistei Marcela Dedin, amenințat cu BĂTAIA în fața liceului Gheorghe Asachi

Fiul jurnalistei Marcela Dedin a fost amenințat cu bătaia, acesta ar fi fost sunat de pe un număr privat de către elevii clasei a X-a. Potrivit jurnalistei, copilul nu a mers astăzi la școală după incidentul de ieri.

De asemenea, jurnalista Marcela Dedin se arată uimită de ultimele știri apărute în presă. Aceasta după ce directului liceului "Gheorghe Asachi", Boris Volosatîi a spus că a făcut o anchetă și o comisie internă prin care s-a stabilit că acuzațiile sunt incorecte, de aceea profesoara va rămâne să predea în liceu și nu își va da demisia.

"Nu pot să cred ce aud la TV. Aştept să aud personal declarația domnului director Volosatii Boris, precum că "în urma unei comisii s-a constat că acuzațiile mele sunt incorecte"! Dvs. Personal, stimate domnule director, privindu-mă în ochi, la întrebarea mea dacă sunteti la curent că elevii clasei a V- a B au fost numiti "curve politice" de câtre pedagog, mi-ați răspuns că "Da", sunteti la curent, v-a mărturisit chiar dânsa!

Aş văd din nou ochii dvs. Si sa-mi spuneti că plângerea mea este "incorectă"! As mai vrea sa vă întreb, ştiind că si nepotul dvs. Este în această clasă, cum v-ați simțit ca bunic, aflând de "eticheta" curvă politică atribuită intregii clase, inclusiv si nepotului dvs.!?

Doamne, ce bine că mi-am ascultat copilul si nu l-am lăsat să plece astăzi la scoală, după ce a început să fie telefonat De pe un număr privat şi amenintat cu hărțuirea fizică în fata liceului!

Imi imaginez cum s-ar fi simtit copilul meu astăzi la scoală! Ar mai fi rămas sa luati nişte pietre în mîini si sa aruncati in el, stimați elevi ai clasei a X-a, unii dintre care v-ați permis sa faceți astfel de amenințări pe pagina mea de FB!

Dar aș vrea să vă întreb, dragi elevi, ce fel de dreptate cereți în fața liceului, de vreme ce ni se spune că ba profesoara a demisionat, ba nu a demisionat?!

ȘI de vreme ce nu a fost aplicată nicio sancțiune în privința domniei sale!?

Ca să fiu înțeleasă corect, scopul meu a fost nu să fie sancționată profesoara, scopul meu a fost să apăr drepturile copilului meu, care iată continuă să fie hărțuit psihologic și amenințat, inclusiv la telefon!



Tin sa mai vin cu unele precizări, pentru că am fost acuzată că am recurs la cunoștințe profesionale pentru a mă răzbuna, plângerea mea nu a fost făcută la Publika TV, plângerea mea de mamă a fost făcută mai întâi aici pe FB, pentru că s-a întrecut orice limită a toleranței mele și a abuzului și hărțuirii psihologice a unui copil, după care am depus plîngereac la dl. director, o altă copie a fost depusă la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Municipiului Chișinău!



Deci eu NU m-am adresat la Publika, colegii mei s-au autosesizat și m-au telefonat pentru o reacție! Le multumesc!



Nu cred sa fie bucuros vreun parinte sa fie discutate astfel de subiecte delicate la TV despre propriul copil", a scris jurnalista Marcela Dedin, pe o rețea de socializare.

De asemenea, jurnalista a mai precizat faptul că a fost la liceu pentru a discuta cu doamna profesoară, care i-a întors spatele și a plecat.

"Ieri am fost să discut cu dumneaei! Mi-a întors spatele si a plecat! Eu fiind cu un bebeluş în brațe! Cum s-a simțit când a trecut apoi pe lângă mine prin fata liceului, eu alaptându-mi copilul pe scaun si plângând", a mai scris jurnalista.

Poliția s-a autosesizat în cazul presupusei agresiuni și în cazul amenințărilor la adresa elevului.

PUBLIKA.MD amintește că fiul jurnalistei Marcela Dedin a fost agresat de diriginta de clasă. Potrivit acesteia, profesoara l-a insultat şi chiar a recurs la agresiune fizică.

Mai mult, acest lucru s-a întâmplat de faţă cu colegii băiatului.

Profesoara susține că nu l-a insultat și nu l-a agresat pe fiul jurnalistei Marcela Dedin și respinge toate acuzațiile. Directorul instituției, Boris Volosatîi spune că a făcut o anchetă și o comisie internă prin care s-a stabilit că acuzațiile sunt incorecte, de aceea profesoara va rămâne să predea în liceu și nu își va da demisia.