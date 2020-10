Fiţi atenţi cui divulgați datele bancare! Mai mulți moldoveni au fost mințiți de escroci

Fiţi atenţi cui divulgați datele bancare! Potrivit poliţiei, în ultima perioadă a crescut numărul escrocheriilor şi al furturilor de pe carduri. Infractorii sparg conturile Web sau Mobile-banking şi sustrag mijloacele băneşti. Oamenii legii atenţionează cetățenii să nu divulge datele bancare unor persoane străine, chiar dacă se prezintă drept angajaţi ai băncii, şi să apeleze 112.Un singur mesaj sau sunet este suficient pentru a rămâne fără bani pe card.''Am fost telefonată pe aplicaţia viber de către securitatea bancară. Am răspuns şi domnul mi-a cerut datele bancare pentru securizarea cardului. Mi-a spus să dau toate datele şi pe o parte şi pe alta al cardului.''Totodată, cei care doresc să vândă sau să cumpere bunuri prin intermediul rețelelor de socializare, sunt îndemnați să nu accepte tranzacțiile cu cardul bancar.''Peste ceva timp mi-a fost sustrasă o sumă de bani, dintre care credeam că sora a făcut ceva cumpărături. Apoi a fost sustrasă o sumă mai mare şi mi-am dat seama că am fost sustrasă în plasa escrocilor.''Potrivit poliţiei, deținătorii de carduri sunt telefonați de către escroci prin intermediul aplicației Viber și se prezintă drept reprezentanţi ai băncii. Sub pretextul securizării cardului pentru a nu admite spargerea contului, aceștia solicită datele cardului.''Totodată, escrocii acționează și prin intermediul anunțurilor ce sunt plasate de către cetățeni pe site-urile de comercializare și sub pretextul procurării acestuia solicită date personale precum: numărul cardului, codul de securitate, parolele unice expediate prin SMS la numărul de telefon mobil al deținătorului de card, însă în realitate.''Oamenii legii atenţionează cetăţenii să-şi blocheze cardurile în cazul în care contul bancar le-a fost spart.