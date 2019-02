FIRST LEGO League. Competiţie de robotică a adunat peste 500 de copii din întreaga ţară

Cea mai mare competiţie de robotică a adunat peste 500 de copii din întreaga ţară. Participanţii s-au întrecut în originalitate şi inteligenţă, pentru a construi cel mai sofisticat robot care ar fi gata să exploreze spaţiul cosmic.

Împătimiţii de lego spun că este complicat, deoarece concurenţa este pe măsură, iar cerinţele - deloc uşoare. Câştigătorul va fi ales în luna martie şi va reprezenta ţara noastră la competiţia FIRST LEGO League 2019, la etapa internaţională.



Cea mai importantă probă din concurs este robotul misiune. Pe parcursul a două minute şi jumătate, roboţii trebuie să îndeplinească autonom cât mai multe sarcini de pe masa de joc, acestea fiind o simulare a unor probleme și situații din viața reală.



Nicolae Munteanu are 12 ani a venit la concurs cu mai mulţi colegi din clasă.



"Acesta este cel mai complicat ataşament de robot pe care l-am făcut. El este programat să îndeplinească patru misiuni. Particip pentru a adoua oară la acest concurs, am participat şi anul trecut şi mă bucur că am făcut asta, pentru că în acest an am mai multă experienţă", a spus participantul echipei "Prometeu-Prim", Nicolae Munteanu.



Viitorii ingineri spun că că robotica pentru ei, este mai mult decât o pasiune.



"E super, super. Chiar e foarte fain, ai noi experienţe, înveţi multe."



" Puteţi să vedeţi algele pe care noi le vom creşte în comos.Ea se va baza pe forţa centripetă, vor fi nişte tonusuri care se vor învârti şi acolo vor putea creşte algele."



Printre participanţi a fost şi o echipă de fete.



"E ceva neobişnuit să fie o echipă alcătuită doar din fete, însă noi vrem să arătăm tuturor că fetele nu sunt mai puţin capabile în acest domeniu. Participăm a treia oară şi nu ne vom da bătute până nu vom obţine ceea ce vrem."



Organizatorii spun că au fost uimiţi de iscusinţa de care au dat dovadă participanţii.



"Scopul programului de robotică este promovarea interesului la copii către domeniile de ştiinţă, tehnologie, inginerie pentru că cunoştinţele din acest domeniu vor fi tot la mai mare căutare", a spus organizatorul Ionela Titirez.



FIRST LEGO League este cea mai mare competiție internațională în domeniul tehnologiei și roboticii. Concursul este la cea de-a cincea ediţie în ţara noastră. În ţara noastră sunt în jur de 5 mii de copii care studiază robotica.