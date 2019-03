FIORI DE IUBIRE şi EMOŢII DE NEDESCRIS! Un tânăr și-a cerut iubita în căsătorie, la înălțime

Foto: viitoaremireasa.ro

Dragostea a plutit în aer la propriu, după ce un tânăr din Capitală a ales să-şi ceară iubita în căsătorie într-un balon cu aer cald. El a fost ajutat de rude, prieteni, dar și de o agenție specializată. Fata i-a spus DA fără ezitare.



Vadim și Valeria s-au cunoscut la o petrecere, iar de doi ani formează un cuplu. Proaspăta logodnică spune că nici nu s-a gândit că va avea parte de o astfel de surpriză.



”Sincer nu m-am așteptat. Sunt în șoc. Nu m-am gândit niciodată. El mereu îmi spunea că o să fie, dar niciodată n-o să-mi dau seama că o să fie așa”, a spus Valeria Găinaru, logodnică.



Valeria credea că iubitul ei este plecat într-o deplasare și nici nu avea habar când va reveni.



”L-a reținut la vamă. A dispărut. Că e închis, eu știam că e închis. Eu sunt în șoc”, a zis Valeria Găinaru, logodnică.



Vadim a planificat totul în câteva ore.



”Voiam s-o surprind și nu știam cum. Nu prea aveam idei. Spontan s-a primit, nici nu m-am gândit. În câteva ore am organizat totul”, a spus Vadim Nikolaev, logodnic.



Pentru ca totul să fie ca la carte, Vadim a apelat la ajutorul unei echipe de profesionişti.



”Acest concept nu este realizat pentru prima dată. Evident că optăm pentru cereri în căsătorie în zbor doar atunci când avem timp frumos. Astăzi timpul a ținut cu noi și iată că a zburat încă un cuplu fericit, plin de dragoste și emoții”, a declarat Cristina Postolachi, organizatoarea cererii în căsătorie.