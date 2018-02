FIORI DE IUBIRE şi EMOŢII DE NEDESCRIS! În Capitală a avut loc o cerere inedită în căsătorie, în faţa a zeci de spectatori

Foto: ziare.com

Cerere inedită în căsătorie! Ziua Îndrăgostiţilor a marcat începutul unei noi etape în viaţa de cuplu pentru doi tineri. Cererea a avut loc chiar pe scena Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" din Chişinău, în faţa a zeci de spectatori. Dupa ce cortina a fost trasă, tânărul a urcat pe scenă pentru a-i face declaraţia iubitei sale. Cu emoţii de nedescris şi vocea tremurândă aceasta i-a răspuns cu un sincer "DA"!



"E un vis care a devenit realitate. Îl iubesc foarte mult şi îi mulţumesc pentru ca îmi este alături. Şi sper să fim o familie foarte fericită şi unită", a menţionat Capitolina Cozari, logodnică.



Tinerii au făcut cunoştinţă în cadrul Universităţii de Medicină acolo unde îşi fac studiile.



"La ora de educaţia fizică am început să discut cu ea şi am continuat până am ajuns în momentul dat. M-a cucerit la prima vedere", a precizat Petru Triboi, logodnic.



Pentru ca momentul să fie unul de-a dreptul special, tânărul a apelat la ajutorul unei agenţii specializată în organizarea unor astfel de evenimente.



"Aşteptam cuplul potrivit şi momentul potrivit ca să realizez acest concept. Astăzi mi-a reuşit, chiar sunt mulţumită pentru curajul care l-am avut. Chiar am avut la această cerere în căsătorie foarte mari emoţii", a declarat Cristina Postolachi, organizatoare de cereri în căsătorie.



E pentru prima dată când o întreagă echipă de actori este complice la un astfel de eveniment.



"Gestul lui Petru ni s-a părut extraordinar, l-am acceptat din simplul motiv că ne-am dori ori de câte ori vor reveni la Teatrul Naţional să simtă un fior în plus", a precizat Ghenadie Gâlcă, actor.



"Frumos atâta timp cât asta se face sincer, se face din dragoste. Mai ales că tânărul a ales aşa un loc, teatrul, ceva neobişnuit, neaşteptat", a spus Tinka Mardari, actriţă.