FINANŢAREA PSRM, INVESTIGATĂ. În cadrul anchetei au fost audiate mai multe persoane

Ancheta privind finanţarea PSRM este în plină desfăşurare. Mai multe persoane au fost audiate, după ce în presă au apărut imagini video în care Igor Dodon îi spune liderului democrat, Vlad Plahotniuc, că primea lunar din Rusia între 700 de mii şi un milion de dolari.

Declarația a fost făcută de procurorul general, Eduard Harunjen, în cadrul unei emisiuni televizate. Harunjen a refuzat să dea numele persoanelor audiate, dar a precizat că au fost ridicate toate înregistrările și că, la finalul anchetei, va oferi noi detalii.

"Noi ne-am autosesizat, am început un proces penal, s-au audiat persoane, nu voi da nume acum fiindcă nu am drept s-o fac. S-au ridicat toate înregistrările, se audiază şi alte persoane la moment, atunci când va fi o finalitate din acest proces penal, inevitabil presa va afla prima şi atunci vom da şi unele detalii", a spus EDUARD HARUNJEN, procuror general.



Procurorul general a mai adăugat că imaginile în care Igor Dodon recunoaște că primește bani de la ruși generează bănuieli rezonabile de atentare la securitatea statului. Menţionăm că, recent, publika.md a făcut difuzat imagini video în care Dodon recunoaşte că primea bani de la ruși pentru finanţarea PSRM.



Dodon: "De la 1 aprilie nu mai dau nimic. Îl întreb pe Kozak ieri: у меня долги там за два месяца за партию. Как дальше? El: вы входите во власть, пусть вам дают. Eu zic: что, я должен просить Плахотнюка? El: нет, я ему скажу. 0.25 –

Vlad Plahotniuc: Kozak?

– DODON; Da.

–Vlad Plahotniuc: Mie să-mi spună? Să dau bani pentru PSRM?

– DODON Da! Pentru întreținere, zic ну хорошо! La noi e 600 - 700 pe lună. 800 – миллион в месяц!

Vlad Plahotniuc: Nu cred!

- DODON: Nu credeţi? –

Plahotniuc: Ne depăşeşte plăţile noastre, pe personal, noi vorbim acum de personal, nu de campanie, pe acţiuni.

- DODON: Noi am vorbit cu dvs. O să fie pentru întreținerea partidului. Încercăm să majorăm tariful de la 700 – 800 până la unu pe lună ca eu să întrețin partidul. "