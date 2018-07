Finala Campionatului Mondial de Fotbal 2018, dintre Croaţia şi Franţa, a împărţit politicienii din Moldova în două tabere

Finala Campionatului Mondial de Fotbal, partida dintre Croaţia şi Franţa, a împărţit deputaţii şi miniştrii din Republica Moldova în două tabere. Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, a urmărit cu sufletul la gură partidele turneului final şi va ţine pumnii Croaţiei.

"Cred că va câştiga Franţa, dar eu ţin cu Croaţia. De ce ţin cu Croaţia? Deoarece nimeni nu-i dădea şanse să câştige. Este o ţară din Europa Centrală şi de Est, deci din regiunea noastră. Din mai multe motive aş prefera să câştige Croaţia, dar frică îmi este că echipa Franţei, tânără şi cu mari perspective, o să le fie foarte greu croaţilor. Dar, ştiţi, în fotbal este o vorbă: mingea este rotundă şi la rezultate ajungi la care nici nu te aştepţi", a spus preşedintele Parlamentului Andrian Candu.

Şi deputaţii Dumitru Diacov cu Grigore Novac vor ţine cu revelaţia acestui turneu final.

"Deşi Franţa îmi este simpatică, Franţa a mai fost campioană, a mai fost în finală. Ar fi un exemplu pentru foarte multe ţări, ca Republica Moldova, ca Croaţia să câştige acest campionat mondial", a spus deputatul PDM, Dumitru Diacov.

"Eu susţin Croaţia, dar cred că, intuiesc că, nu îi va face faţă Franţei, care are o echipă tânără, foarte bine pregătită şi intuiesc că francezii vor bate cu un scor de 2-1 Croaţia", a spus deputatul PSRM, Grigore Novac.

Totuşi, majoritatea deputaţilor sunt de părere că Croaţia are şanse mici în faţa Franţei. Deputaţii Sergiu Sîrbu, Nicolae Juravschi, Constantin Ţuţu şi ministrul Agriculturii, Liviu Volcunovici, nu dau nici o şansă lui Modrici și Compania.

"Am prezis că Franţa o va bate pe Argentina. Am prezis că Franţa va deveni campioană. Mă gândesc deja că am nişte capacităţi necunoscute. Sun fan al Franţei. Consider că Franţa are o echipă... din tineret şi jucători experimentaţi, de valoare foarte mare şi cred că ar merita să fie campioană mondială pentru a doua oară în istorie", a spus deputatul PDM, Sergiu Sârbu.

"Îmi place mult şi echipa Croaţiei, dar francezii au potenţial mai mare. Atacanţii francezi Mbappe, Griezzman sunt în ascensiune. Cred că va fi 2-1 în favoarea Franţei", a declarat deputatul PDM, Nicolae Juravschi.

"Cred că Franţa o să devină campioană. Nu tare mă pricep, dar din ceea ce am văzut cred că Franţa o să câştige. Cred că 2-1 o să fie", a spus deputatul PDM, Constantin Ţuţu.

"Eu cred că o să câştige Franţa. Acolo sunt mai pregătiţi, nivelul este mai înalt, dar Croaţia este obosită, nu ştiu dacă o să poată să reziste. Multe meciuri le-a avut de 120 de minute", a spus ministrul Agriculturii, Liviu Volcunovici.

Finala Campionatului Mondial partida Croaţia - Franţa se va disputa duminică pe stadionul Lujniki din Moscova cu începere de la ora 18:00.