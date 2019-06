FINAL DE SEZON DRAMATIC. Istanbul Başakşehir s-a clasat pe locul doi în Turcia

În ultimele 7 etape, echipa antrenată de Abdullah Avcı, a obţinut o singură victorie, iar din cauza a pierdut puncte importante şi a terminat competiţia pe locul doi, în spatele rivalei Galatasaray."Dacă la începutul sezonului cineva ne spunea că vom fi pe locul doi, cred că ar fi fost un sezon destul de bun. Cum noi ştim toţi, fiind 30 sau 31 de etape în vârful clasamentului, şi în ultimele 3 etape am căzut de pe primul loc. Normal ca toţi au rămas puţin nemulţumiţi, inclusiv şi eu", a spus ALEXANDRU EPUREANU, fundaş Istanbul Başakşehir.În stagiunea recent încheiată, Epureanu a disputat 25 de meciuri şi a marcat trei goluri în toate competiţiile. Chiar dacă nu jucat mai bine de trei luni din cauza unei accidentări la genunchi, prestaţia excelentă pe care a avut-o jucătorul moldovean pe parcursul sezonului, nu a fost trecută cu vederea. El a fost declarat cel mai bun fundaş al Superligii Turciei."Un pic neaşteptat a fost pentru mine. Ultimele 10 etape nu am jucat. Am fost bucuros. Acest premiu se datorează antrenorilor, coechipierilor. Toţi aceşti ani am muncit împreună", a spus ALEXANDRU EPUREANU, fundaş Istanbul Başakşehir.Fotbalistul va lipsi şi în următoarele două partide ale "tricolorilor" cu Andorra şi Albania în preliminariile EURO-2020, după ce nu a putut să joace şi în cele cu Franţa şi Turcia."Noi ştim cu toţii că pentru naţionala noastră niciun meci nu este uşor, chiar dacă jucăm cu Andorra sau cu San Marino. Trebuie o concentrare maximă în toate aceste meciuri", a spus ALEXANDRU EPUREANU, fundaş Istanbul Başakşehir.Meciul cu Andorra este programat pentru 8 iunie şi se va juca pe stadionul Zimbru din Chişinău. Disputa va fi televizată în direct, de la ora 19.00, de postul de televiziune PRIME.Peste 3 zile, echipa noastră va juca în deplasare cu Albania. Partida ce se va disputa la Elbasan va putea fi urmărită de asemeni în transmisiune directă, de la ora 21:45, la CANAL 3.