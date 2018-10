Final de eră în boxul moldovenesc. Veaceslav Gojan îşi încheie cariera la 35 de ani

Final de eră în boxul moldovenesc! Cel mai bun pugilist moldovean din toate timpurile, Veaceslav Gojan, şi-a încheiat cariera. Anunţul a fost făcut chiar de cel în cauză după 25 de ani petrecuţi în ring.

"Timp de 25 de ani am avut mai multe accidentări, iar acum îmi dau de ştire. Încă o pricină este că mulţi pun piedici din cadrul Federaţiei Naţionale de Box. Nu se respectă tot ce ar fi trebuit să se respecte", a spus boxerul Veaceslav Gojan.



"Era în plan ca el să se pregătească pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Aşa era în plan şi el era pregătit, dar au apărut mai multe pricine. În primul rând, el a avut multe accidentări timp de 25 de ani. Este o perioadă foarte lungă. A doua pricină este corupţia din boxul mondial. Apar şi în boxul moldovenesc unele probleme", a spus antrenorul lotului naţional de box, Petru Caduc.



Veaceslav Gojan şi-a amintit de cele mai frumoase momente din cariera sa şi a anunţat că îşi începe cariera de antrenor.

"Cel mai frumos moment a fost la Jocurile Olimpice, când am câştigat medalia de bronz. Am avut o mare bucurie atunci, dar şi când am devenit campion european. Mă retrag şi îmi încep cariera de antrenor. Mai întâi am să urmăresc activitatea antrenorului meu, Petru Caduc. Sper că în viitor voi deveni un antrenor bun", a spus boxerul Veaceslav Gojan.



"Consiliul Raional Briceni i-a promis şi deja îi face o sală de box chiar la Briceni. Este o sală normală, pe care noi o să o amenajăm", a spus antrenorul lotului naţional de box, Petru Caduc.



Veaceslav Gojan este pugilistul moldovean cu cel mai bogat palmares. Gojan a câştigat medalia de bronz la Olimpiada de la Beijing în 2008, iar peste 3 ani a devenit primul boxer moldovean care a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene. Este campion național de 15 ori şi maestru emerit al sportului.



Boxerul are în prezent 35 de ani şi educă doi copii. Pugilistul din Grimăncăuţi deţine gradul de maior şi este angajat în Departamentul Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne.