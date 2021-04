FILTRE NOCTURNE la Chișinău. Polițiștii au întocmit 67 de procese verbale pentru cei care au ieşit din case după orele 23:00

Oamenii legii au întocmit 67 de procese verbale pentru cei care au ieşit din case după orele 23:00. În acest scop, Inspectoratul Naţional de Securitatea Publică a organizat filtre în Capitală.



Aceşti tineri, care s-au prezentat ca cetăţeni ai Israelului, s-au luat la harţă cu poliţiştii după ce au fost traşi pe dreapta. Şoferul automobilului în care se aflau nu avea permis de conducere, iar maşina pe care au închiriat-o a fost transportată la o parcare specializată. Pentru a calma spiritele, a fost nevoie de intervenţia mascaţilor de la Fulger.



" Cine pentru mine va achita 40 de lei pe zi?"



" - Mi-a luat maşina, eu nu am făcut nimic.

- Domnule, vă rog să vă calmaţi.

- Numai nu am permis în mână."



Într-un final, toţi trei au fost amendaţi şi pentru că se aflau în spaţiul public după ora 23:00. TĂIAT



Alţi şoferi care au fost traşi pe dreapta şi-au continuat drumul pe jos, după ce automobilele le-au fost ridicate pentru

încălcări grave. Acest tânăr s-a dat în spectacol.



" - Dar unde vă este permisul de conducere?

- La MRĂO.

- Dar aveţi permis de conducere?

- Da, este, este.

- Dar unde este acuma.

- Acasă la MRĂO."



Şi această şoferiţă circula fără permis de conducere. Femeia mai are 16 procese verbale pentru încălcări în trafic.



"- Idee nu am, dar posibil să fie unchiul, eu încălcări la cameră nu am.

- Dar ce veţi face?

- Amuş o să rezolvăm."



Poliţiştii au oprit şi o maşină cu numere diplomatice.





"- Acum vă aflaţi la serviciu sau la o plimbare de seară?

- La serviciu.

- Unde vă duceţi? Prezentați vă rog actul prin care să demonstraţi deplasarea de serviciu."



Deşi aveau destule motive pentru a-l sancţiona pe şofer, oamenii legii nu au făcut-o.





"Dumneavostră cunoaşteţi că pe teritoriul Republicii Moldova nu aveţi voie să mergeţi cu geamurile tonate şi că sunteţi obligat să respectaţi legea? Eu vă urez drum bun!"





"Prin scrisoare către Ministerul de Externe va fi informată ambasada că şoferul are mai multe încălcări, şi deja Ministerul de Externe va trimite solicitare către ambasadă"



Unii conducători auto au fost supuşi testului alcoolscopic, iar alţii au fost aduşi la Dispensarul Narcologic pentru a le fi prelevate probe biologice.



”- Da aţi consumat ceva astăzi?

- Nu.

- Nici alcool, nici droguri?

- Nu.

- Dar aţi făcut alcooltestul.

- Da.

- Şi ce a arătat?

- Nimic."



Oamenii legii au întocmit zeci de procese verbale.



"Pe parcursul activităţii de trei ore avem mai multe persoane documentate şi în stare de ebrietate şi în stare narcotică. "



La operaţiunea INSP au participat 20 de echipaje de poliţie. Astfel de filtre vor fi organizate şi în zilele următoare.