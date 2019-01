FILMUL unei crime ca în Mioriţa. Un cioban din Sălcuţa Nouă, UCIS ÎN BĂTAIE de alţi doi păstori

Omor desprins parcă din versurile lui Eminescu. Un cioban în vârstă de 56 de ani a fost ucis în bătaie de alţi doi păstori. Tragedia s-a produs noaptea trecută, în comuna Sălcuţa Nouă, din raionul Căuşeni. Cadavrul neînsufleţit al bărbatului a fost depistat în această dimineaţă de către consăteni, care au anunţat poliţia. Oamenii legii au reuşit să-i reţină pe cei doi făptaşi, care şi-au recunoscut deja vina.

Victima, originară din comuna Cârnăţenii Noi ar fi venit aseară în vizită la amicii săi de breaslă din Sălcuţa Nouă, pentru a sărbători Sfântul Vasile. După mai multe pahare de tărie, între aceştia s-a iscat un scandal, iar suspecţii i-ar fi aplicat bărbatului lovituri dure cu pumnii și picioarele. Ca să se asigure că victima amurit, unul din agresori l-a lovit şi cu o bardă. Suspecţii recunosc că au încercat să ascundă cadavrul.



"Eram cinstiţi toţi, şi l-am bătut şi l-am scos afară să se ducă şi Mocanu a pus mâna pe bărdiţă şi i-a tras cu bărdiţa în cap, când l-am întrebat unde l-ai dus, din margina trasei. El poate se gândea că v-a trece vreo maşină şi l-a lovit ceva, el nu se gândea că o să ne reţină."



"Eu afară i-am tras cu bărdiţa, i-am tras o bărdiţă după cap, el m-a ajutat să îl legăm pe sanie şi l-am dus, eu l-am dus."



Proprietarul stânei spune că dimineaţă când a venit la stână a observat mai multe urme de sânge. Cadavrul ciobanului ucis zăcea într-un şanţ din sat.



"Eu dimineaţă dau aici de sânge.. Ce-i aici, aţi tăiat vre-o oaie? Nu, când da el îi mort.."



Proprietarul stânii presupune că între victimă şi barbatul care a aplicat lovitura cu barda exista un conflict mai vechi.



"Acela a lucrat la Tocuz, şi acesta care e mort tot a lucrat la Tocuz şi ei în timpul cela.. când acum s-a întâlnit, aha tu mai frecat pe mine, că tu aşa, şi s-a început gălăgia", a spus Filip Ochişan, proprietarul stânii.



Primarul comunei Sălcuţa Nouă spune că victima trăia singur şi tot timpul şi-l petrecea la stâna din satul vecin.



"El nu-i în vârstă el are 56 de ani, dar după a lui ca om nu era agresiv şi nu era conflictuos, nu făcea conflicte", a declarat Parascovia Antoniuc, primarul comunei Cârnăţenii Noi.



Oamenii din localitatea Sălcuţa Nouă sunt îngroziţi de cele întâmplate.



"Era cu o scurtă învelit şi dezbrăcat şi cu faţa în jos că nu îl conoşteam că el nu este de la noi şi am sunat la poliţie, un băiat a sunat la poliţie."



"Clar că pentru noi e o ruşine mare, doamne fereşte. Eu când am venit dimineaţă de-o dată l-am cunoscut că e domnul de la Cârnăţeni, că el a lucrat aici la stână."



"Prima dată la noi aşa ceva o fost."



Oamenii legii încă investighează cazul.



"S-a constatat la faţa locului precum că noaptea precedentă la o stână de oi, patru persoane angajaţi sezonier, au consumat băuturi alcoolice. Certânsu-se au rămas numai trei, dintre care doi l-au maltratat pe unul. L-au maltratat lovindul chiar cu un topor în regiunea corpului", amenționat Vitalie Arnăutu, şeful IP Căuşeni.



Acum cei doi bărbaţi riscă până la 20 de ani de închisoare sau detenţie pe viaţă pentru fapta săvârşită.