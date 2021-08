Filmul TRAGEDIEI de la Făleşti, unde un tânăr s-a sinucis din gelozie. Copiii luaţi ostatici au trăit CLIPE de GROAZĂ

Un tânăr de 25 de ani din satul Ilenuța, raionul Fălești, s-a sinucis din gelozie. Acesta și-a înfipt un cuțit în piept, după ce a aflat că iubita sa ar avea un amant în satul vecin, Obreja Veche. Individul a intrat noaptea în casa surorii presupusului amant şi înainte de a-și pune capăt zilelor, i-a luat ostatici pe copiii acesteia și i-a amenințat cu moartea. Oamenii legii s-au deplasat la faţa locului şi au reuşit să-i elibereze pe minori. Poliţiştii au încercat să-l oprească pe bărbat, dar dar nu au reușit.



Echipa noastră de filmare a reuşit să discute cu adolescenta, care fusese luată ostatică. Tânăra spune că atât ea, cât şi fratele ei, au trecut prin clipe de groază.



"Numai noi eram acasă. El mi-a pus cuţitul la gât şi mi-a zis intră în casă şi stinge lumina dacă nu vrei să fie mai rău. Eu atât de tare m-am speriat. Şi am făcut cum a spus. El l-a luat pe fratele de gât şi cu cuţitul la piept", a spus adolescenta de 16 ani.



Mama copiilor spune că ei vor avea nevoie de ajutorul psihologului: "Băiatul la cinci dimineaţa, eu nu am dormit defel, s-a sculat pe şăzute, m-a luat de mână şi zice, Victoriţa nu te duce afară că încă este bărbatul cela la noi pe prag. Băiatul ca băiatul, încă mai vorbeşte, mai râde, dar fata e tronică. Fata e bolnavă, bolnavă".



Iar presupusul amant a negat că între el şi Ludmila a existat o relaţie amoroasă. El spune că erau simpli prieteni.



"Aseară ea trebuia să vină la mine în sat, la Obreja Veche să ne vedem ca prieteni. Şi nu a ajuns. M-a sunat o nepoată de a mea de la Ilenuţa. Şi mi-a spus că soţul Ludmilei e la noi şi ne ameninţă. Am vorbit cu el şi i-am zis că eu vin chiar acum", a menţionat Ion Rotari, prietenul Ludmilei.



Rudele bărbatului care s-a sinucis povestesc că acesta se certa des cu iubita:



"Eu nu ştiu ce a avut ei că şi-a pus capăt zilelor. Nu ştiu unde a făcut cunoştinţă cu această fată. Ei s-au despărţit, apoi au fost iar împreună. A mai avut conflicte cu ea. De când a venit, tot conflicte cu ea".

"Ea se ducea, umbla cu alţii. Când se sătura de alţii, venea la dânsu. Ea chiar de faţă acol, cu poliţiştii, a zis, înjunghiete încă odată, ia să vedem. Nu cum aşa? Las-o să răspundă pentru aşa băiat.



Oamenii spun că în ultimul timp, el și-a schimbat comportamentul din cauza iubitei sale:



"Am auzit de acest caz dimineaţă.El permanent după dânsa alerga. Dăunăzi s-a pornit iar la acest băiat la Obreja Veche. Şi Petru nu a putut s-o ajungă din urmă. Şi ea pe urmă a venit la ora noaptea cu taxiul şi Petru a primit-o. Permanent îl lepăda, se ducea, iar venea".

"Sunt îndurerată de vestea care s-a auzit. El era prietenul băiatului meu. Şi eu sunt mamă la un băiat de 26 de ani. Nu ştiu cum să vă spun, e cutremurător".



"Era bun băiat, dar din cauza, faptului s-au început toate problemele. E din cauza ei. Ea mereu venea, se ducea, nu ştiu pe unde umbla. Eu demult îi spuneam cautăţi de treabă".



Oamenii legii au inițiat un proces penal. Anul trecut, un bărbat din satul Mereni, Anenii Noi, a luat ostatici doi copii, pe unul dintre ei ameninţându-l cu un cuţit. Atunci, poliţiştii au intervenit în forţă şi l-au imobilizat pe agresor, care la fel era în stare de ebrietate. Individul a fost condamnat la 13 ani de puşcărie.