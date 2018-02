Filmul The Shape of Water, considerat plagiat! Acesta ar fi fost inspirat dintr-o piesă de teatru

David Zindel, fiul dramaturgului decedat Paul Zindel, a prezentat în justiţie o acuzaţie împotriva filmului "The Shape of Water", al regizorului mexican Guillermo del Toro, pentru presupusul plagiat al piesei de teatru ''Let Me Hear You Whisper'', scrisă de tatăl său în 1969, scrie agerpres.ro.

David Zindel asigură că similitudinile între piesa tatălui său şi filmul "The Shape of Water", favorit la premiile Oscar cu 13 nominalizări, sunt atât de mari încât pelicula ar trebui considerată o ecranizare a acestei piese.



Acuzaţia de plagiat include studioul Fox Searchlight, al regizorului Guillermo del Toro şi pe producătorul asociat Daniel Kraus pentru încălcarea drepturilor de autor, aflate acum în mâinile fiului dramaturgului Paul Zindel.



Piesa lui Zindel prezintă o poveste între o îngrijitoare introvertită care stabileşte o prietenie ciudată cu un delfin în timp ce lucrează la un laborator militar în timpul Războiului Rece. Îngrijitoarea află că delfinul va fi supus unei disecţii şi pune la punct un plan pentru a-l salva.



În "The Shape of Water", scris de Guillermo del Toro şi Vanessa Taylor, o femeie mută care face curăţenie într-un laborator militar în timpul Războiului Rece se implică într-o relaţie sentimentală cu o fiinţă amfibiană şi pune la punct o misiune pentru a o elibera şi a o salva de la moarte.



"În pofida similitudinilor evidente între piesă şi film, care se inspiră clar din aceasta, împricinaţii nu s-au deranjat să solicite sau să ceară din partea părţii acuzatoare drepturile acestei piese şi nici numele lui Zindel nu este trecut pe generic", se arată în documentul depus în justiţie.



Într-un comunicat, studioul Fox Searchlight a respins acuzaţiile potrivit cărora filmul s-ar inspira din această piesă. "Aceste acuzaţii ale domnului Zindel sunt lipsite de temei", precizează compania, potrivit căreia, trimiterea în judecată coincide cu apropierea Oscarurilor pentru a face presiuni şi a încheia astfel un acord cât mai repede. "Vom apăra energic filmul care este original şi revoluţionar", subliniază studioul.



În mai multe interviuri, del Toro şi Daniel Kraus au afirmat că regizorul vrea să facă un film inspirat din clasicul "The Creature From the Black Lagoon", şi a fost chiar producătorul său cel care în 2011 i-a sugerat această poveste între o femeie de menaj care răpeşte un amfibian într-un context guvernamental.



În acuzaţie, Zindel susţine că producătorul Kraus a văzut adaptarea pentru televiziune, difuzată în 1990, a piesei lui Zindel pe care a folosit-o ca sursă de inspiraţie. Se argumentează de asemenea că Daniel Kraus, care este totodată un scriitor de nuvele, este familiarizat cu opera lui Paul Zindel, având în vedere că a inclus nuvela acestuia, "The Pigman", pe lista celor mai bune opere literare pentru publicul tânăr şi adult.