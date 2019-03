Filmul "Leaving Neverland", în care doi bărbaţi îl acuză pe Michael Jackson de abuz sexual, este cea mai URMĂRITĂ producţie HBO

Cele patru ore de documentar au fost difuzate duminică şi luni. Prima parte a avut o medie de 1,29 de milioane de telespectatori, după producţia dedicată scientologiei "Going Clear: Scientology and the Prison of Belief", cu 1,7 milioane, şi după una concentrată asupra relaţiei dintre Debbie Reynolds şi fiica sa, "Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds", cu 1,6 milioane.

Cea de-a doua parte a strâns 927.000 de telespectatori, media generală fiind de 1,11 milioane de telespectatori.

Discuţia cu acuzatorii lui Michael Jackon, Wade Robson şi James Safechuck, găzduită de Oprah Winfrey după difuzarea celei de-a doua părţi, a adunat nu mai puţin de 780.000 de telespectatori.

Cele mai recente documentare difuzate de HBO în zilele de luni nu au depăşit audienţe de 187.000 de spectatori, arată The Hollywood Reporter.

Potrivit prezentării oficiale, "Leaving Neverland" explorează "manipularea şi abuzarea" a doi bărbaţi, de la vârsta de 7, respectiv 10 ani.

Documentarul a avut premiera pe 25 ianuarie, la Festivalul de Film Sundance, SUA. Miercuri şi joi, cele două părţi ale filmului sunt programate de televiziunea Channel 4, în Marea Britanie.

Documentarul, cu o durată de patru ore, regizat de cineastul premiat cu BAFTA Dan Reed, urmăreşte povestea lui Wade Robson şi James Safechuck, din momentul în care l-au cunoscut pe cântăreţ, aflat în culmea succesului său muzical, în anii '80 şi la începutul anilor '90, până în momentul în care traumele suferite în copilărie au început să se facă simţite în viaţa lor de adulţi.

Postul de televiziune HBO, căruia i s-au cerut daune de 100 de milioane de dolari, a dat publicităţii o declaraţie potrivit căreia decizia de a difuza documentarul urmăreşte să "ofere tuturor posibilitatea de a evalua filmul şi acuzaţiile prezentate fiecare pentru el însuşi".

În afara relatărilor făcute de cei doi, filmul reţine şi povestirile oferite de rudele bărbaţilor, dar şi vocea lui Jackson însuşi aşa cum apare în înregistrările trimise lui Robson.

Protagoniştii documentarului au afirmat că nu au fost plătiţi să apară în film şi că nici nu se aşteaptă la vreun fel de beneficii din acest punct de vedere.

Publika.me aminteşte că lui Michael Jackson i-au fost aduse numeroase acuzaţii de pedofilie. În 1993, Jackson a fost acuzat că a abuzat sexual un băiat în vârstă de 13 ani, Jordan Chandler. Artistul a negat acuzaţiile şi totul s-a încheiat printr-o înţelegere civilă care s-a ridicat la 23 de milioane de dolari.

În 2005, un juriu a stabilit că Jackson nu se face vinovat de molestarea sexuală a lui Gavin Arvizo, care, la momentul presupuselor fapte, avea tot 13 ani.