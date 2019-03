Filmul de groază Us a cucerit box office-ul nord-american. Pelicula a adunat peste 70 de milioane de dolari

Embed:

Filmul de groază "Us" a cucerit box office-ul nord-american. Din prima săptămână de la lansare, pelicula, care îi are în rolurile principale pe actorii Lupita Nyong'o şi Winston Duke, a adunat peste 70 de milioane de dolari.



Filmul spune povestea unei familii care îşi petrece vacanţa într-o casă de pe malul mării. Nimic nu prevesteşte o tragedie, până în momentul în care la miezul nopţii în curtea locuinţei apar patru siluete. În cele din urmă, familia constată că oaspeţii nedoriţi sunt de fapt dublurile lor care au venit peste ei ca să-i ucidă.



Pe locul doi în box office s-a plasat filmul "Captain Marvel". Pelicula o are în rolul principal pe Brie Larson, actriţă care în 2016 a obţinut premiul Oscar pentru interpretarea din ''Room''. În cea de-a patra săptămână de la lansare, producţia a înregistrat încasări de 35 de milioane de dolari.



Top trei a fost completat de filmul de animaţie "Wonder Park", în care vedete precum Matthew Broderick, Jennifer Garner sau Mila Kunis dau voce personajelor. Comedia a adunat în jur de nouă milioane de dolari.