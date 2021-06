Filmul de groază The Conjuring, în fruntea box-office-ului nord-american, în acest weekend

Filmul de groază "The Conjuring: The Devil Made Me Do It" a urcat în acest weekend direct pe primul loc în box-office-ul din America de Nord, unde cinematografele se redeschid treptat după un an sumbru, relatează AFP şi Xinhua.

Noul film al Warner Bros., al treilea din franciza ''The Conjuring'', a detronat un alt film de groază, "A Quiet Place Part II", care a doborât săptămâna trecută recordul pentru cel mai bun weekend de debut în America de Nord în timpul pandemiei de COVID-19.

Rezultatul obţinut de ''The Conjuring'' (24 de milioane de dolari în 3.102 locaţii) este considerat unul deosebit pentru Warner Bros., filmul fiind deja pus la dispoziţia abonaţilor HBO Max fără costuri suplimentare.

Povestea filmului îi urmăreşte din nou pe Patrick Wilson şi Vera Farmiga, în calitate de anchetatori de fenomene paranormale care se confruntă cu intrigi malefice.

"A Quiet Place Part II", în regia lui John Krasinski, cu soţia sa, Emily Blunt, în rol principal, a obţinut încasări de 19,5 milioane de dolari în 3.744 de locaţii din America de Nord de vineri până duminică, în scădere prin comparaţie cu cele 48 de milioane de dolari încasate săptămâna trecută, un rezultat considerat totuşi solid în condiţiile în care 75% dintre cinematografe sunt în prezent deschise.

Acest film al Paramount, despre aventurile unei familii care încearcă să supravieţuiască într-o lume post-apocaliptică locuită de monştri orbi înzestraţi cu un simţ deosebit al auzului, ar putea deveni în curând producţia care doboară cel mai rapid pragul de 100 de milioane de dolari de la începutul pandemiei de COVID-19, care a afectat întreaga lume şi industria cinematografică.

"Mediul devine din nou competitiv", a declarat un reprezentant al Warner, Jeff Goldstein, citat de Hollywood Reporter. ''Ceea ce reprezintă un semn deosebit de pozitiv pentru ceea ce va urma în această vară şi în toamnă", a adăugat el.

Pe locul al treilea în box-office-ul nord-american se clasează producţia Disney ''Cruella'', cu Emma Stone în rol principal, bazată pe personajul Cruella de Vil din ''101 dalmaţieni''. Cu o acţiune plasată în Londra anilor '70, în plină revoluţie punk-rock, pelicula care a obţinut încasări de 11,2 milioane de dolari în acest weekend prezintă aventurile tinerei Estella, care devine o celebră creatoare de modă, cunoscută sub pseudonimul "Cruella de Vil".

Producţia "Spirit Untamed" a Universal se clasează pe a patra poziţie în box-office-ul nord-american, cu încasări de 6,2 milioane de dolari. Isabela Merced dă voce personajului principal, o tânără care se ataşează de un mustang sălbatic numit "Spirit". Jake Gyllenhaal şi Julianne Moore se numără, de asemenea, printre actorii care îşi împrumută vocile personajelor din acest film de animaţie.

Pe al cincilea loc se situează, pentru a doua săptămână la rând, o altă producţie Disney, ''Raya and the Last Dragon'', care a înregistrat încasări de 1,3 milioane de dolari în acest weekend.