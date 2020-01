FILMUL CATASTROFEI AVIATICE din Iran. Martorii, îngroziţi de ce au văzut în jurul lor (IMAGINI TULBURĂTOARE)

Catastrofă aviatică în Iran. Un boeing ucrainean cu 176 de oameni la bord s-a prăbușit azi dimineaţă în apropiere de aeroportul din Teheran. Potrivit Ria Novosti, aparatul de zbor ar fi avut defecţiuni tehnice la motor. Aeronava a căzut imediat după decolare. Din imaginile făcute publice se pare că avionul ar fi luat foc în aer, apoi a explodat la contactul cu solul.



Presa internațională scrie că avionul ar fi fost lovit de o rachetă, dat fiind faptul că în imagini se vede cum aeronava a luat foc înainte de prăbușire. Însă autoritățile iraniene au dezmințit această versiune, precizând că motorul boeingului s-ar fi aprins în zbor din cauza unor defecțiuni tehnice.

Deocamdată, nu se știe dacă prăbușirea are sau nu legătură cu atacul împotriva bazelor militare americane din Irak, produs cu câteva ore mai devreme. Într-un mesaj pe Facebook, ambasada ucraineană de la Teheran a anunţat, după patru ore de la tragedie, că exclude versiunea unui atac terorist. Ulterior, acest detaliu a fost şters din postare. Salvatorii au recuperat cele două cutii neage ale avionului.

Autoritățile iraniene au anunțat că nu le vor întoarce colegilor ucraineni, care s-au pornit spre Teheran cu două avioane pentru a participa la căutări. Acum, specialiştii de la locul tragediei strâng corpurile neînsuflețite ale victimelor, împrăştiate pe o suprafaţă de două hectare.

Un analist BBC a declarat că avionul era în stare ideală, așa că dezintegrarea lui și răspândirea rămășițelor pe o arie atât de mare poate fi rezultatul unei intervenții externe fie în aer, fie deja la sol. Pentru moment, autoritățile ucrainene au suspendat toate zborurile din și spre Iran, indiferent dacă sunt curse directe sau de tranzit, cum era cazul avionului prăbuşit. Același lucru l-au făcut mai multe țări, precum Franța sau Germania.

Avionul ucrainean a decolat spre Kiev de pe aeroportul din Teheran la ora locală 02:42. Acesta s-a prăbușit la scurt timp după decolare, când avea rezervoarele pline. Nimeni dintre cei 167 de pasageri și nouă membri ai echipajului ucrainean nu a supraviețuit.

Potrivit ministrului de Externe de la Kiev, în avionul morţii se aflau cetăţeni din 7 ţări: 82 de iranieni, 63 de canadieni și 11 ucraineni, dintre care nouă membri ai echipajului. De asemenea, la bord erau 10 suedezi, 4 afgani, 3 britanici și 3 germani.

Procuratura Generală de la Kiev a deschis o anchetă penală în acest caz pentru încălcarea regulilor de siguranţă în traficul aerian. Liderul de la Kiev, Vladimir Zelenski, și-a întrerupt vizita în Oman. Preşedintele a menţionat că vor fi examinate toate versiunile privind prăbuşirea avionului. El i-a îndemnat pe toți să nu facă speculaţii şi acuzații până când nu va exista o versiune oficială a celor întâmplate. În același timp, el a cerut verificarea tuturor aeronavelor ucrainene care operează zboruri comerciale.

Martorii oculari povestesc faptul că piloții au reuși să facă o ultimă manevră decisivă înainte ca avionul să se prăbuşească. Ei au îndreptat aparatul de zbor spre un teren de fotbal, evitând astfel un cartier rezidențial.



"După contactul cu solul, avionul s-a mai deplasat încă vreo 500 de metri. Din fericire, acesta nu s-a prăbușit într-o zonă rezidențială, însă bucăți din avion au fost găsite pe o rază foarte mare, prin grădinile și ogrăzile oamenilor", a spus un martor ocular.



"Când am ajuns la fața locului, avionul și corpurile neînsuflețite ale pasagerilor erau rupte în mii de bucăți. Singurul lucru care i-a reușit pilotului a fost să îndrepte avionul spre un teren de fotbal din apropiere, evitând astfel un cartier rezidențial. Aparatul de zbor s-a prăbușit lângă terenul de fotbal, într-un canal", a spus un alt martor ocular.



"Priveam știrile despre atacul lansat de iranieni asupra bazelor americane. Zece minute mai târziu, am auzit o explozie puternică și am simțit cum casa se zguduie. Era foc peste tot. Am crezut inițial că americanii au ripostat cu rachete, așa că m-am dus în subsol să mă ascund. Peste ceva timp am ieșit și am văzut avionul prăbușit. Erau corpuri neînsuflețite peste tot", a explicat un alt bărbat.



Reprezentanţii firmei care a operat zborul au susținut un briefing de presă în cadrul căruia au oferit mai multe informații cu privire la tragedia aviatică. Președintele companiei, Evgheni Dîhnă, a ieșit vizibil emoționat în fața jurnaliștilor și cu greu și-a putut stăpâni lacrimile.



"Acest avion a fost unul dintre cele mai bune pe care le avem, cu un echipaj foarte bun și de încredere", a declarat Evgheni Dîhnă.



Potrivit directorului tehnic al companiei, avionul a fost produs în 2016 și a trecut revizia tehnică acum două zile. Testele au confirmat că aparatul de zbor era în stare bună. Iar vicepreședintele operatorului a declarat că ambii piloți erau experimentați în zboruri cu acest model de avion.



"Iaponenko Vladimir, căpitanul echipajului, a avut 11.600 de ore de zbor, aproape toate pe modelul Boeing 737, dintre care 5.500 în calitate de căpitan al aeronavei. Co-pilotul, Homenko Serghei, a zburat 7.600 ore cu modelul 737", a precizat Igor Sosnovski, vicepreședintele Ukraine International Airlines.



Mai mulţi lideri ai statelor lumii au transmis condoleanţe familiilor victimelor. Şeful statului Igor Dodon, președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi, și premierul Ion Chicu au venit cu mesaje de compasiune către omologii lor de la Kiev și poporul ucrainean. Premierul canadian, Justin Trudeau, nu a oferit, deocamdată, o reacție la moartea celor 63 de concetățeni de-ai lui.