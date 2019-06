Filmul Bohemian Rhapsody a determinat creşterea vânzărilor albumelor trupei Queen

Trupa rock britanică Queen a vândut în prima jumătate a anului 2019 mai multe albume în America de Nord decât oricare alt artist, prezenţa melodiilor formaţiei pe coloana sonoră a unor producţii cinematografice şi de televiziune determinând creşterea accesărilor pe platformele de streaming şi a descărcărilor, scrie agerpres.ro.



Potrivit unui raport realizat pentru prima jumătate a anului de Nielsen Music şi dat joi publicităţii, coloana sonoră a musicalului Bohemian Rhapsody, recompensat cu patru premii Oscar în luna februarie, a fost cel mai bine vândut album de muzică rock în primele şase luni din 2019, pe locul al doilea situându-se compilaţia Greatest Hits 1 tot a trupei Queen.



Trupa Queen a vândut peste 731.000 de albume - mai mult decât oricare alt artist - precum şi cele mai multe melodii în format digital, cu peste 1,3 milioane de descărcări, potrivit Nielsen.



Queen a devenit prima trupă rock care a cântat în deschiderea ceremoniei anuale de decernare a premiilor Oscar din luna februarie de la Hollywood cu o interpretare live a We Will Rock You şi We Are the Champions, scrie presa din România.