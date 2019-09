FILMUL ACCIDENTULUI din Capitală. Cum a ajuns maşina în troleibuz, ce spun martorii şi rudele victimelor

Un cumplit accident rutier a luat viaţa unui om şi a rănit alte 25 de persoane, inclusiv un copil de 13 ani. Impactul violent s-a produs la intersecţia străzilor Alba Iulia şi Onisifor Ghibu din sectorul Buiucani, după ce un automobil a intrat în plină viteză într-un troleibuz de pe linia 21. În urma coliziunii, troleibuzul a ajuns pe trotuar.



Accidentul a avut loc în jurul orei 14:00, într-o zonă aglomerată din sectorul Buiucani. Potrivit martorilor, automobilul circula cu viteză excesivă, a încercat să treacă la roşu şi a lovit troleibuzul care urma să oprească la staţia plină cu oameni.



"Apelul la 112 a fost recepționat la orele 14 și opt minute. Din prima informație cunoaștem că s-a tamponat un troleibuz și un autovehicul de model Porsche Cayenne", a menţionat Liliana Puşcaşu, ofițer de presă IGSU.



"Eram afară, stăteam de vorbă și am auzit cum o mașină se deplasa cu viteză excesivă spre strada O. Ghibu, aproape că zbura. După aceea am auzit o lovitură și când am fugit spre intersecţie am văzut troleibuzul accidentat", a explicat o femeie.



"Soția a văzut, ea m-a sunat și mi-a spus că proche-ul mergea la deal cu viteză excesivă. Nici nu a frânat nimic și a lovit troleibuzul. Ea a ajutat. O fată era în stare tare gravă, dinții rupți", a spus un bărbat.



"Mașina venea. Venea cu viteză mare din vale. Troleibuzul mergea regulamentar. Şi drept cu viteza în troleibuz, troleibuzul mai să se întoarcă", a explicat o altă femeie.

Coliziunea a fost atât de puternică încât uşa din spate a troleibuzului a fost smulsă.



"Eram în spatele troleibuzului, stăteam lângă ușă, iar după ce ne-a lovit am zburat cu tot cu ea", a menţionat un pasager din troleibuz, victimă.



"Ne-a lovit pe neașteptate și ne-a aruncat în drum. Ușa de la troilebuz a zburat și am ajuns în drum", a spus o pasageră.



"Nu am înțeles. A fost o lovitură. Nu am înțeles, că a căzut peste mine o doamnă. Într-un moment a fost o lovitură și nu am mai înțeles ce s-a întâmplat", a afirmat o altă pasageră.



Totul s-a întâmplat într-o oră de vârf, în momentul în care staţia era plină de oameni. Imediat, la locul accidentului s-au adunat zeci de oameni.



"Nouă ne-a sunat cumătra că a nimerit în accident. A sunat şi a spus ca a fost accident şi să o luăm acasă. A fost transportată cu salvarea", a precizat o femeie, ruda unei victime.



În urma coliziunii, 25 de persoane au ajuns la spital, inclusiv o adolescentă e 13 ani. Majoritatea victimelor sunt pasageri din troleibuz. Un bărbat din automobil a decedat pe loc. Potrivit poliţiei, el nu avea cuplată centura de siguranţă. Celălalt pasager şi şoferiţa au suferit răni grave. Femeia de 33 de ani, care era la volan, este internată la Reanimare.



"Sunt 25 de persoane victime a accidentului de circulație. Una dintre persoane se afla în sala de operații, continuă operația. E în stare extrem de gravă", a declarat Igor Curov, vicedirectorul Institutului de Medicină Urgentă.



Holul Spitalului de Urgenţă s-a umplut de pacienţi. Rudele acestora au venit să afle care este situația:



"Era în troleibuz la ușa din spate. Știu că acolo a avut loc ciocnirea".



"Am sunat să aflu dacă a ajuns acasă. Mi-a răspuns o femeie care mi-a spus că are o zgârietură".



Potrivit medicilor, toate persoanele rănite au primit îngrijiri şi doar 9 au rămas internate.

Poliţiştii au făcut măsurători la locul accidentului şi urmează să stabilească circumstanţele exacte în care s-a produs nenorocirea. Totodată, vor fi ridicate şi imaginile surprinse de camerele video instalate în preajma intersecţiei. Potrivit informaţiilor preliminare ale INP, şoferiţa avea vitează excesivă şi a încercat să treacă intersecţia la culoarea roşie a semaforului.

