Filip: Profesionalizarea Armatei este una necesară, iar pentru a fi bine pregătită trebuie finanţată. Suntem pregătiţi pentru acest lucru

Statul este pregătit pentru a finanţa Armata Naţională. Declaraţia a fost făcută de premierul Pavel Filip, care a menţionat că o armată bine pregătită are nevoie de finanţare. Acestea au fost spuse în contextul în care, ieri, PDM a luat decizia de a lansa reforma Armatei Naţionale, cu renunţarea la serviciul militar obligatoriu.

"Am solicitat ministrului Apărării ca să prezinte un plan de acţiuni privind Armata Naţională, e o analiză care a durat mai bine de un an de zile. A fost discutată pe larg această iniţiativă şi cu colegii din Cabinetul de miniştri, la baza acestei iniţiativă stă o analiză foarte largă şi vine să profesionalizeze Armata Naţională. Am luat în consideraţie toate probleme care sunt în acest domeniu şi am ajuns la concluzia că profesionalizarea Armatei este una necesară, e un proces care va dura mai mult decât 2 ani de zile. Va fi necesar să venim suplimentar cu resurse finnaciare, dar e un lucru firesc, pentru că pentru a avea o armată bine pregătită, trebuie şi finanţată. Suntem pregătiţi pentru acest lucru", a precizat Pavel Filip.

Totodată, prim-ministrul a menţionat că Armata Naţională este finanţată ca şi alte domenii şi alte instituţii din bugetul de stat: "Banii în bugetul de stat vor veni din ipozitele pe care vom fi în stare să le colectăm. Impozite vom avea dacă vom implementa pe deplin agenda de reforme, inclusiv reforma Justiţiei pentru a fi mai atractiv pentru investitori. Formula este una simplă: supremaţia legii, mai puţină birocraţie, atractivitate investiţională, ceea ce duce la oferirea locurilor de muncă la plăţile în buget a impozitelor şi capacitatea statului de a face investiţii publice şi sociale.

PUBLIKA.MD aminteşte că, ieri, PDM a luat decizia politică de a se renunţa la serviciul militar obligatoriu. Potrivit liderului PDM, Vlad Plahotniuc, reforma armatei se va realiza etapizat, timp de aproximativ doi ani, iar primele reduceri de înrolări vor fi chiar în această toamnă. Locul recruţilor va fi ocupat de militari profesionişti, angajaţi pe bază de contract, care vor fi echipaţi după standardele moderne. În paralel, Guvernul va rezolva toate problemele legate de logistică şi de salarizare, astfel încât să fie creată o armată modernă, mult mai bine dotată tehnic şi susţinută financiar, cu soldaţi profesionişti.