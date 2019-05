Filip: Niciun drum construit prin intermediul programului Prima Casă nu a fost stricat în urma ploilor de săptămâna trecută

Niciun drum construit prin intermediul programului guvernamental Prima Casă nu a fost stricat în urma ploilor de săptămâna trecută. Cu aceatsă precizare a venit Pavel Filip, care a răspuns speculațiilor făcute de un portal de știri, precum că mai multe drumuri s-au stricat.

"La sfârșitul săptămânii trecute am fost în situația de a combate o miciună legată de Drumuri Bune, cum că ploile ar fi deteriorit o porțiune, e o minciuna.

Am solicitat informații cu privire la starea drumurilor reparate din Program si m-am bucurat că niciun drum nu a fost defectat. E prima dată când după iarnă ieșim cu drumuri bune.

După discuții, am rugat să identificăm instrumente de observație a calității drumurilor. Gaburici – să identificăm modalitatea de supraveghere a drumurilor reparate de APL. Oamenii nu fac diferenta, iar răspunderea e pe Guvern. Azi vom aloca bani pentru localitățile care au suferit din cauza ploilor, gospodăriilor și pentru drumurile care au avut de suferit, atenție: nu cele reparate din Program. Am fost informat că a fost finalizată reparatia digului, au fost implicați 300 de oameni. Mulțumesc drumarilor, pădurarilor. În 5 zile au fost consolidate 2.900 de metri de dig, 300 de oameni au dus peste 341 de mii de saci, mai mult de 27.00 de m3. E prima dată când acționăm în prevenirea unor pagube luând în cosiderație ridicarea nivelului apei în Nistru.

Timpul de afară ne permite sa începem lucrări cu Drumuri Bune 2 si trebuie să vedem când încep licitațiile. Am facut o vizită la drumul Chisinău – Ungheni, să identificați problemele cu care ne confruntăm. El trebuia finalizat în 2016, am promis că va fi terminat pâna la sfârșitul acestui an.

Suntem in plină procedura de rulare a licitațiilor. Avem 2 contracte semnate, 17 în evaluare si restul asteapta sas fie deschise. Avem intârzire din cauza că informația de la APL a fost exagerat de mare", a spus Pavel Filip.