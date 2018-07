FILIP ÎI DĂ REPLICĂ LUI GROSU: Guvernul nu a venit la Leova ca să se laude, dar să discute cu oamenii despre problemele cu care aceştia se confruntă

Guvernul nu a venit la Leova ca să se laude, dar să discute cu oamenii despre problemele cu care aceştia se confruntă. Aceasta a fost replica premierului Pavel Filip, după ce Igor Grosu, vicepreşedinte PAS, a scris pe facebook că oamenii au fost obligaţi să se prezinte la întrunire.

Pavel Filip i-a rugat pe cei prezenţi să anunţe public dacă într-adevăr au fost obligaţi să vină la şedinţă. Prim-ministrul a declarat că, în acest mod, se manipulează opinia publică.



"Înainte ca să înceapă discuțiile eu chiar vreau să vă rog foarte sincer, cine a fost obligat să vină la această întâlnire şi nu are interesul vă ofer puțin timp să plecați să vă ridicați şi să spuneți. Nu a fost nimeni obligat! Avem foarte multă minciună în societate şi multă manipulare, noi nu am venit în raionul Leova să ne lăudăm, dar să avem o discuţie şi nu am venit cu un alai, dar am venit cu membrii cabinetului de miniştri şi cu şefii de agenţii şi instituţii publice. Trebuie să cunoaşte că un prim-ministru nu cunoaşte toate detaliile tehnice dintr-un minister, dintr-un domeniu sau altul", a spus premierul, Pavel Filip.